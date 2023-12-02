Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин

Недавно "Киевский метрополитен" объявил набор на курсы машинистов метро. Рассмотреть пообещали кандидатуры и мужчин, и женщин, а зарплаты для наиболее квалифицированных работников анонсировали на уровне около 38 тысяч гривен.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало комментарии в социальных сетях и рассказывает, как на самом деле украинцам работается в метрополитене, какие у людей зарплаты и берут ли туда женщины.
В объявлении по набору на курсы говорится, что средняя заработная плата машиниста электропоезда (без класса) составляет 29 628 грн.
Доплаты украинцы могут получить за:
Уточняется, что для получения (или повышения) класса квалификации необходимо "проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах".
Указана также и максимальная зарплата (для машиниста I класса) - 38 519 грн.
В комментариях к объявлению в социальной сети Facebook пользователи рассказали о реальных условиях труда и зарплате машинистов киевского метро.
По словам бывших сотрудников метрополитена, обещанная зарплата указана "грязной" - до списания всех налогов, так что реально "на руки" люди получают гораздо меньше.
Этот факт возмутил многих людей:
Некоторые сообщили также, что все премии после введения в Украине военного положения были отменены. Следовательно, работающие почасово значительно потеряли в деньгах.
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Еще один пользователь отметил, что до I класса придется работать "по меньшей мере 10 лет".
По его словам, некоторые из инструкторов регулярно "вылавливают, чтобы записать на итоги для и снять с тебя часть премии, потому что у них есть план по количеству записей".
На экзаменах - "мозг выедают чайной ложечкой".
Но самое главное, по его мнению, "если не нравишься руководству и не танцуешь под их дудку - поступает команда "фас" и начинается прессинг со всех сторон".
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Одна из наших читателей поделилась собственным "горьким" опытом.
"Мне лично отказали в учебе, руководствуясь тем, что я женщина и есть определенные правила", - призналась она.
Женщина уточнила, что "на адвокатские запросы по этому вопросу ответа не дают", но "по факту, женщин не набирают".
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В управлении кадровой работы метрополитена Киева нам рассказали, что стать машинистами могут и мужчины, и женщины.
Однако женщинам в должности машиниста электропоезда может быть труднее, поскольку работа требует основательного технического образования и реальных знаний и навыков.
Идеальный кандидат должен иметь (или получить) образование слесаря 2-го разряда, поскольку иногда возникает необходимость оперативно починить "транспортное средство" в процессе эксплуатации - буквально на месте поломки.
Кроме того, женщины, желающие приобщиться к подготовке будущих машинистов, должны разбираться в электросхемах и знать фундаментальные законы классической механики (законы Ньютона и т.п.).
Наконец, кандидаты на курсы машинистов метро должны:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сократились зарплаты в Украине за последний квартал.
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