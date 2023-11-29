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У метро Києва запрошують на роботу: платять до 38 тисяч гривень

Київ, Середа 29 листопада 2023 15:21
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У метро Києва запрошують на роботу: платять до 38 тисяч гривень Фото: Метро Києва (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва оголосили про набір бажаючих навчатися на машиніста потягу у підземці.

Які умови та зарплатня, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на прес-службу метрополітену.

Як відбувається процес підготовки машиністів

Зазначається, що підготовка майбутніх машиністів розпочнеться 22 січня 2024 року та триватиме 26-28 тижнів.

Освітня програма складається з двох частин – теоретичної та практичної, після завершення яких необхідно "учні" мають пройти кваліфікаційну атестацію.

Заробітна плата під час навчання становить орієнтовно 7 000 гривень на місяць.

Під час теоретичного блоку слухачі отримають знання щодо конструкції поїзда та нормативно-технічної частини (інструкції, положення тощо). Практичний блок передбачає відпрацювання в якості стажера разом із професійним машиністом: поїзної роботи на лінії, маневрової роботи на станціях лінії та коліях депо, приймання та постановки рухомого складу.

Які вимоги до працівників

  • Кандидату/кандидатці має бути від 18 років
  • Має бути відмінне здоров’я, яке перевірять лікарі під час медогляду та позитивний висновок про професійну придатність
  • Освіта професійно-технічна, неповна вища або вища

Що пропонують співробітнику у метро

  • офіційне працевлаштування
  • соціальний пакет
  • можливість додаткового навчання
  • позмінний графік роботи

Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу в вечірні, нічні години та святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:

  • без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) – 29 628 грн;
  • ІІІ клас – 31 282 грн;
  • ІІ клас – 34 385 грн;
  • І клас – 38 519 грн.

Для того, щоб отримати або підвищити клас кваліфікації необхідно пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.

Як ми раніше писали, у Києві зміниться вигляд метро "Вокзальна".

Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночі.

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