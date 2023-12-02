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Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок

Субота 02 грудня 2023 10:52
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Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок Робота в метро може бути цікавою (фото: facebook.com/kyivmetro)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно "Київський метрополітен" оголосив набір на курси машиністів метро. Розглянути пообіцяли кандидатури і чоловіків, і жінок, а зарплати для найбільш кваліфікованих працівників анонсували на рівні близько 38 тисяч гривень.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило коментарі у соціальних мережах і розповідає, як насправді українцям працюється у метрополітені, які в людей зарплати й чи беруть туди жінок.

Анонсовані зарплати

В оголошенні щодо набору на курси зазначається, що середня заробітна плата машиніста електропоїзда (без класу) становить 29 628 грн.

Доплати українці можуть отримати за:

  • клас класифікації
  • стаж роботи
  • шкідливі умови праці
  • роботу у вечірні чи нічні години
  • роботу у святкові дні тощо

Уточнюється, що для отримання (або підвищення) класу кваліфікації необхідно "пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах".

Вказана також і максимальна зарплата (для машиніста І класу) - 38 519 грн.

Реальні умови праці

У коментарях до оголошення у соціальній мережі Facebook користувачі розповіли про реальні умови праці та зарплату машиністів київського метро.

За словами колишніх співробітників метрополітену, обіцяна зарплатня вказана "брудною" - до списання усіх податків, отже реально "на руки" люди отримують набагато менше.

Цей факт обурив багатьох людей:

  • "Гарно стелять на вуха. Тільки ж дописуйте за заробітну плату, що то вказано "грязними", а мінус податки та інше, чистими як 22 вийде то і добре"
  • "Мали б совість писати правильні цифри. Або уточнення, що ЗП вказано без врахування усіх податків, в тому числі й підприємства"
  • "Брехня... Без класу і вислуги - максимум 15 тисяч"
  • "Машиніст ІІІ класу отримуватиме десь 20-22 тисячі чистими на руки. У інших класів чиста зарплата теж приблизно на стільки-ж менше"

Дехто повідомив також, що всі премії після запровадження в Україні воєнного стану були скасовані. Отже, ті, хто працює погодинно, значно втратив у грошах.

Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок

Скріншот

Ще один користувач зауважив, що до І класу доведеться працювати "щонайменше 10 років".

Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінокНасамкінець чоловік під іменем Валентин Станіславович розповів, що працював у цій організації впродовж восьми років. Шість із них - машиністом.

За його словами, дехто з інструкторів регулярно "виловлює, щоб записати на підсумки для й зняти з тебе частину премії, бо в них є план щодо кількості записів".

На екзаменах - "мозок виїдають чайною ложечкою".

Але найголовніше, на його думку, "якщо не подобаєшся керівництву і не танцюєш під їхню дудку - поступає команда "фас" і починається пресинг з усіх боків".

Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок

Скріншот

Чи беруть насправді жінок

Одна з наших читачів поділилась власним "гірким" досвідом.

"Мені особисто відмовили у навчанні, керуючись тим, що я жінка і є певні правила", - зізналась вона.

Жінка уточнила, буцімто "на адвокатські запити щодо цього питання відповіді не надають", але "за фактом, жінок не набирають".

Робота в метро Києва: українці розповіли про реальні зарплати, і чи беруть насправді жінок

Скріншот

В управлінні кадрової роботи метрополітену Києва нам розповіли, що стати машиністами можуть і чоловіки, і жінки.

Проте жінкам на посаді машиніста електропоїзда може бути важче, оскільки робота потребує ґрунтовної технічної освіти й реальних знань та навичок.

Ідеальний кандидат повинен мати (або здобути) освіту слюсаря 2-го розряду, оскільки інколи виникає потреба оперативно полагодити "транспортний засіб" у процесі експлуатації - буквально на місці поломки.

Крім того, жінки, які хотіли б долучитись до підготовки майбутніх машиністів, повинні розбиратись в електросхемах і знати фундаментальні закони класичної механіки (закони Ньютона тощо).

Насамкінець, кандидати на курси машиністів метро мають:

  • бути старшими за 18 років
  • мати відмінне здоров'я (яке перевірять лікарі під час повноцінного медогляду)
  • пройти фахову співбесіду й отримати позитивний висновок щодо професійної придатності

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скоротилися зарплати в Україні за останній квартал.

Читайте також, як заробляти понад 100 тисяч на місяць, працюючи в піжамі.

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