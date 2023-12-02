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Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин

Суббота 02 декабря 2023 10:52
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Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин Работа в метро может быть интересной (фото: facebook.com/kyivmetro)
Автор: Ирина Костенко

Недавно "Киевский метрополитен" объявил набор на курсы машинистов метро. Рассмотреть пообещали кандидатуры и мужчин, и женщин, а зарплаты для наиболее квалифицированных работников анонсировали на уровне около 38 тысяч гривен.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало комментарии в социальных сетях и рассказывает, как на самом деле украинцам работается в метрополитене, какие у людей зарплаты и берут ли туда женщины.

Анонсированные зарплаты

В объявлении по набору на курсы говорится, что средняя заработная плата машиниста электропоезда (без класса) составляет 29 628 грн.

Доплаты украинцы могут получить за:

  • класс классификации
  • стаж работы
  • вредные условия труда
  • работу в вечерние или ночные часы
  • работу в праздничные дни и т.п.

Уточняется, что для получения (или повышения) класса квалификации необходимо "проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах".

Указана также и максимальная зарплата (для машиниста I класса) - 38 519 грн.

Реальные условия труда

В комментариях к объявлению в социальной сети Facebook пользователи рассказали о реальных условиях труда и зарплате машинистов киевского метро.

По словам бывших сотрудников метрополитена, обещанная зарплата указана "грязной" - до списания всех налогов, так что реально "на руки" люди получают гораздо меньше.

Этот факт возмутил многих людей:

  • "Хорошо стелят на уши. Только ведь дописывайте насчет заработной платы, что это указано "грязными", а минус налоги и прочее, чистыми если 22 получится то и хорошо"
  • "Имели бы совесть писать правильные цифры. Или уточнение, что ЗП указана без учета всех налогов, в том числе и предприятия"
  • "Ложь... Без класса и выслуги - максимум 15 тысяч"
  • "Машинист ІІІ класса будет получать где-то 20-22 тысячи чистыми на руки. У других классов чистая зарплата тоже примерно на столько же меньше"

Некоторые сообщили также, что все премии после введения в Украине военного положения были отменены. Следовательно, работающие почасово значительно потеряли в деньгах.

Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин

Скриншот

Еще один пользователь отметил, что до I класса придется работать "по меньшей мере 10 лет".

Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин В заключение мужчина под именем Валентин Станиславович рассказал, что работал в этой организации на протяжении восьми лет. Шесть из них - машинистом.

По его словам, некоторые из инструкторов регулярно "вылавливают, чтобы записать на итоги для и снять с тебя часть премии, потому что у них есть план по количеству записей".

На экзаменах - "мозг выедают чайной ложечкой".

Но самое главное, по его мнению, "если не нравишься руководству и не танцуешь под их дудку - поступает команда "фас" и начинается прессинг со всех сторон".

Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин

Скриншот

Берут ли на самом деле женщин

Одна из наших читателей поделилась собственным "горьким" опытом.

"Мне лично отказали в учебе, руководствуясь тем, что я женщина и есть определенные правила", - призналась она.

Женщина уточнила, что "на адвокатские запросы по этому вопросу ответа не дают", но "по факту, женщин не набирают".

Работа в метро Киева: украинцы рассказали о реальных зарплатах, и берут ли на самом деле женщин

Скриншот

В управлении кадровой работы метрополитена Киева нам рассказали, что стать машинистами могут и мужчины, и женщины.

Однако женщинам в должности машиниста электропоезда может быть труднее, поскольку работа требует основательного технического образования и реальных знаний и навыков.

Идеальный кандидат должен иметь (или получить) образование слесаря 2-го разряда, поскольку иногда возникает необходимость оперативно починить "транспортное средство" в процессе эксплуатации - буквально на месте поломки.

Кроме того, женщины, желающие приобщиться к подготовке будущих машинистов, должны разбираться в электросхемах и знать фундаментальные законы классической механики (законы Ньютона и т.п.).

Наконец, кандидаты на курсы машинистов метро должны:

  • быть старше 18 лет
  • иметь отличное здоровье (проверенное врачами во время полноценного медосмотра)
  • пройти профессиональное собеседование и получить положительное заключение о профессиональной пригодности

Напомним, ранее мы рассказывали, как сократились зарплаты в Украине за последний квартал.

Читайте также, как зарабатывать более 100 тысяч в месяц, работая в пижаме.

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