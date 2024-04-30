Не робіть цього: 7 помилок у харчування, які сприяють швидкому старінню шкіри

Шкіра - це ідеальний індикатор нашого догляду. Деякі продукти можуть сприяти інтенсивному старінню шкіри. Тому варто слідкувати за своїм раціоном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Віри Курин.

Чого не можна робити

За словами нутриціолога, категорично не можна:

пити неякісну воду із пластику без її активації

постійно підживлювати свій рівень енергії кофеїном

склеювати свій природний колаген та еластин за допомогою цукру

їсти щодня мʼясо, глютен та молочні продукти

комбінувати келих улюбленого вина з жирною та важкою їжею

їсти тільки червоні та помаранчеві овочі

дражнити рецептори продуктами глікації - засмаженою скоринкою та зʼєднанням тваринного білка та цукру в одному прийомі

Які продукти запобігають старінню

Помідори

Це чудовий "антивіковий" овоч. Все тому, що окрім антиоксидантів, помідори містять лікопін, що має цінну властивість - сприяє зменшенню зморшок.

Жирна риба

Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму скумбрія, тунець та оселедець.

Горіхи

Вони містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. До того ж вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.

Капуста

Білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають у своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.

Морква

Такий овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.