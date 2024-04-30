Не робіть цього: 7 помилок у харчування, які сприяють швидкому старінню шкіри
Шкіра - це ідеальний індикатор нашого догляду. Деякі продукти можуть сприяти інтенсивному старінню шкіри. Тому варто слідкувати за своїм раціоном.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Чого не можна робити
За словами нутриціолога, категорично не можна:
- пити неякісну воду із пластику без її активації
- постійно підживлювати свій рівень енергії кофеїном
- склеювати свій природний колаген та еластин за допомогою цукру
- їсти щодня мʼясо, глютен та молочні продукти
- комбінувати келих улюбленого вина з жирною та важкою їжею
- їсти тільки червоні та помаранчеві овочі
- дражнити рецептори продуктами глікації - засмаженою скоринкою та зʼєднанням тваринного білка та цукру в одному прийомі
Які продукти запобігають старінню
Помідори
Це чудовий "антивіковий" овоч. Все тому, що окрім антиоксидантів, помідори містять лікопін, що має цінну властивість - сприяє зменшенню зморшок.
Жирна риба
Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму скумбрія, тунець та оселедець.
Горіхи
Вони містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. До того ж вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.
Капуста
Білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають у своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.
Морква
Такий овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.
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