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Не робіть цього: 7 помилок у харчування, які сприяють швидкому старінню шкіри

Вівторок 30 квітня 2024 18:08
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Не робіть цього: 7 помилок у харчування, які сприяють швидкому старінню шкіри Які помилки призводять до старіння шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Шкіра - це ідеальний індикатор нашого догляду. Деякі продукти можуть сприяти інтенсивному старінню шкіри. Тому варто слідкувати за своїм раціоном.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Чого не можна робити

За словами нутриціолога, категорично не можна:

  • пити неякісну воду із пластику без її активації
  • постійно підживлювати свій рівень енергії кофеїном
  • склеювати свій природний колаген та еластин за допомогою цукру
  • їсти щодня мʼясо, глютен та молочні продукти
  • комбінувати келих улюбленого вина з жирною та важкою їжею
  • їсти тільки червоні та помаранчеві овочі
  • дражнити рецептори продуктами глікації - засмаженою скоринкою та зʼєднанням тваринного білка та цукру в одному прийомі

Які продукти запобігають старінню

Помідори

Це чудовий "антивіковий" овоч. Все тому, що окрім антиоксидантів, помідори містять лікопін, що має цінну властивість - сприяє зменшенню зморшок.

Жирна риба

Ненасичені жирні кислоти, що найкорисніші для шкіри, волосся та нігтів, містяться у морській рибі. Це повинна не обов’язково бути червона, прекрасно впорається з омолодженням всього організму скумбрія, тунець та оселедець.

Горіхи

Вони містять поліненасичені кислоти та велику частку селену, які є ідеальними мікроелементами для боротьби проти зморшок. До того ж вони корисні для всього організму і зміцнюють імунну систему.

Капуста

Білокачанна, броколі, брюссельська, савойська та інші види капусти мають у своєму складі вітамін С та фітохімічні сполуки. Які захищають шкіру від появи зморшок та інтенсивного старіння.

Морква

Такий овоч має в собі багато каротину, як і всі помаранчеві, червоні, темно-зелені овочі та фрукти. Бета-каротин, як попередник вітаміну А, є одним із найголовніших омолоджувальних мікроелементів для шкіри.

Раніше косметолог називала спосіб, який допоможе позбутись зморшок під очима.

Також ми писали, як робити антивіковий масаж обличчя вдома.

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