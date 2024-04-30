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Не делайте этого: 7 ошибок в питании, способствующих быстрому старению кожи

Вторник 30 апреля 2024 18:08
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Не делайте этого: 7 ошибок в питании, способствующих быстрому старению кожи Какие ошибки приводят к старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Кожа - это идеальный индикатор нашего ухода. Некоторые продукты могут способствовать интенсивному старению кожи. Поэтому следует следить за своим рационом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Чего нельзя делать

По словам нутрициолога, категорически нельзя:

  • пить некачественную воду из пластика без ее активации
  • постоянно подпитывать свой уровень энергии кофеином
  • склеивать свой природный коллаген и эластин с помощью сахара
  • есть каждый день мясо, глютен и молочные продукты
  • комбинировать бокал любимого вина с жирной и тяжелой пищей
  • есть только красные и оранжевые овощи
  • дразнить рецепторы продуктами гликации - зажаренной корочкой и соединением животного белка и сахара в одном приеме

Какие продукты предотвращают старение

Помидоры

Это отличный "антивековый" овощ. Все потому, что кроме антиоксидантов, помидоры содержат ликопин, что имеет ценное свойство - способствует уменьшению морщин.

Жирная рыба

Ненасыщенные жирные кислоты, наиболее полезные для кожи, волос и ногтей, содержатся в морской рыбе. Это должна не обязательно быть красная, прекрасно справится с омоложением всего организма скумбрия, тунец и сельдь.

Орехи

Они содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. К тому же, они полезны для всего организма и укрепляют иммунную систему.

Капуста

Белокачанная, брокколи, брюссельская, савойская и другие виды капусты содержат витамин С и фитохимические соединения. Которые защищают кожу от появления морщин и интенсивного старения.

Морковь

Такой овощ содержит много каротина, как и все оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Бета-каротин как предшественник витамина А является одним из самых главных омолаживающих микроэлементов для кожи.

Раньше косметолог называла способ, который поможет избавиться от морщин под глазами.

Также мы писали, как делать антивозрастный массаж лица дома.

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