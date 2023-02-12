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Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они "убивают" даже самый стильный образ

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Воскресенье 12 февраля 2023 18:31
Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они "убивают" даже самый стильный образ Какие ошибки в подборе одежды испортят ваш стиль (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сочетание смелых образов и стилей, разнообразие тканей и расцветок - сейчас в моде практически все. Однако существуют ошибки, которые могут в один момент испортить ваш образ, даже если все элементы по отдельности подобраны стильно.

Какие ошибки убивают ваш стильный вид, рассказала стилист Инна на своей странице в Instagram.

Неправильные слои

При использовании многослойных образов следите за тем, чтобы каждый следующий слой был плотнее предыдущего.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Голые щиколотки

Забудьте о популярном тренде с голыми щиколотками зимой. Сейчас в моде снова теплые носки и закрытые ноги.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Верхняя одежда не должна быть куцая

Короткие курточки и шубки также уже выходят из моды. Поэтому старайтесь выбирать верхнюю одежду более свободного кроя - она смотрится стильно.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Платье&колготки

Запомните, что даже в сильные морозы не стоит надевать под тонкое платье или юбку плотные колготы. Чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть плотность колготок.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Спортивная одежда

Облегающие элементы спортивной одежды вышли из трендов. Спортивная одежда должна быть достаточно объемной, хотя бы на два размера больше, чем вам нужно.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Телесные колготки

Слишком темные, слишком светлые, слишком плотные или с блеском телесные колготки - однозначно табу. Если они есть в вашем образе, то они должны быть практически незаметными на ногах.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Трикотаж

Будьте осторожны с очень тонким трикотажем и постарайтесь правильно подбирать вещи из такого материала. Трикотажные вещи в обтяжку должны выполнять свою функцию - втягивания.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образОбувь

Обратите внимание на обувь и вашу одежду. Между вашими ботинками, брюками или юбкой промежуток должен быть большой или отсутствовать. Узкая полоска испортит весь ваш образ.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образСкинни

Любительницам джинсов скинни стоит помнить, что носить эту модель с облегающим верхом - запрещено. Обтягивающий верх сочетаем со свободным верхом. Облегающий верх - со свободным низом.

Не совершайте эти 9 ошибок в одежде: они &quot;убивают&quot; даже самый стильный образ

Кстати, ранее мы писали о том, какие фасоны свитеров давно вышли из моды.

А еще рассказывали о том, как составить красивый гардероб при небольшом бюджете.

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