Робіть ці 5 речей щоранку, щоб прискорити метаболізм та покращити настрій

Щоб розігнати метаболізм і зарядитися енергією на весь день, варто звернути увагу на ранкові звички. Названо п’ять простих, але ефективних дій, які допоможуть активізувати обмін речовин та покращити самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джаррод Ноббе розповів що ранок задає тон решті дня. Від того, як ви починаєте, залежить ваш рівень енергії, концентрація та настрій.

Зробивши кілька розумних змін, ви покращите все, від метаболізму до мислення.

Вийдіть вранці на вулицю

Вихід на вулицю на природне світло на кілька хвилин вранці допомагає регулювати циркадний ритм, який контролює сон, енергію та обмін речовин.

Сонячне світло спонукає тіло прокинутися, підвищує рівень серотоніну, що покращує настрій, і змушує вас почуватися більш пильними. Навіть якщо ви не можете вийти на вулицю, то сядьте біля вікна і випийте свою ранкову каву.

Рухайтесь

Не потрібно виконувати високоінтенсивні тренування, щоб отримати переваги ранкової активності. Розтяжка, йога чи навіть коротка прогулянка прискорюють кровообіг і зміцнюють м’язи.

Рух вранці також допомагає зменшити скутість, підтримує здоров’я суглобів і може покращити концентрацію на решту дня. Якщо часу мало, спробуйте п’ятихвилинну програму рухливості, щоб почати свій день, почуваючись сильним і гнучким.

5-хвилинна ранкова активність може включати:

Розтяжка "Кішка-Корова" (30 секунд) - почніть стояти на четвереньках. Вдихніть, вигинаючи спину, піднімаючи голову та куприк (поза "Корова"). Видихніть, округляючи спину, підтягуючи підборіддя та таз (поза "Кіт")

Згинання вперед стоячи (30 секунд) - в станьте, розставивши ноги на ширині стегон. Зробіть нахил і д озвольте верхній частині тіла звисати. При необхідності злегка зігніть коліна. Відчуйте розтягування підколінних сухожиль, попереку та шиї

- в Зробіть нахил і д Розтяжка тіла (1 хвилина 30 секунд на сторону) - з робіть глибокий випад правою ногою вперед. Покладіть ліву руку на землю для підтримки. Поверніть тулуб, потягнувшись правою рукою до стелі. Затримайтеся на кілька вдихів, потім поміняйте сторону

- з Перекати шиєю та плечима (30 секунд) - в станьте прямо й розслабте руки по боках. Поверніть плечима вперед і назад. Обережно нахиліть голову з боку в бік, щоб зняти напругу

Це швидке тренування розбудить ваше тіло, покращить рухливість, а ви відчуєте бадьорість і готовність почати день.

Випийте воду перед кавою

Багато людей спочатку тягнуться до кави, але варто починати день з води. Це допомагає відновити рідину, втрачену за ніч, і пришвидшити травлення.

Склянка води вранці підтримує зволоження, прискорює кровообіг і навіть може покращити здоров’я шкіри. Можна також додати лимон у склянку для кращого смаку.

Усвідомлене дихання

Кілька глибоких вдихів можуть змінити ваше ранкове мислення. Зосередженість на диханні знімає стрес, заспокоює нервову систему і налаштовує на позитивний день.

Практикуйте дихання - вдихніть на чотири секунди, затримайтеся на чотири, видихніть на чотири і затримайтеся на чотири.

План дій на день

Початок дня з чітким планом дій допомагає сконцентруватися та мотивуватися. Це може бути проста фраза, практика вдячності або конкретна мета на день.

Записуючи це або вимовляючи вголос, ви покращуєте свій настрій і підвищуєте ймовірність того, що всі ваші плани вирішаться.