Делайте эти 5 вещей каждое утро, чтобы ускорить метаболизм и улучшить настроение

Чтобы разогнать метаболизм и зарядиться энергией на весь день, стоит обратить внимание на утренние привычки. Названы пять простых, но эффективных действий, которые помогут активизировать обмен веществ и улучшить самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что утро задает тон остальному дню. От того, как вы начинаете, зависит ваш уровень энергии, концентрация и настроение.

Сделав несколько разумных изменений, вы улучшите все, от метаболизма до мышления.

Выйдите утром на улицу

Выход на улицу на естественный свет на несколько минут утром помогает регулировать циркадный ритм, который контролирует сон, энергию и обмен веществ.

Солнечный свет побуждает тело проснуться, повышает уровень серотонина, что улучшает настроение, и заставляет вас чувствовать себя более бдительными. Даже если вы не можете выйти на улицу, то сядьте у окна и выпейте свой утренний кофе.

Двигайтесь

Не нужно выполнять высокоинтенсивные тренировки, чтобы получить преимущества утренней активности. Растяжка, йога или даже короткая прогулка ускоряют кровообращение и укрепляют мышцы.

Движение утром также помогает уменьшить скованность, поддерживает здоровье суставов и может улучшить концентрацию на остаток дня. Если времени мало, попробуйте пятиминутную программу подвижности, чтобы начать свой день, чувствуя себя сильным и гибким.

5-минутная утренняя активность может включать:

Растяжка "Кошка-Корова" (30 секунд) - начните стоять на четвереньках. Вдохните, выгибая спину, поднимая голову и копчик (поза "Корова"). Выдохните, округляя спину, подтягивая подбородок и таз (поза "Кот")

Сгибание вперед стоя (30 секунд) - встаньте , расставив ноги на ширине бедер. Сделайте наклон и позвольте верхней части тела свисать. При необходимости слегка согните колени. Почувствуйте растяжение подколенных сухожилий, поясницы и шеи

- встаньте Сделайте наклон и Растяжка тела (1 минута 30 секунд на сторону) - сделайте глубокий выпад правой ногой вперед. Положите левую руку на землю для поддержки. Поверните туловище, потянувшись правой рукой к потолку. Задержитесь на несколько вдохов, затем поменяйте сторону

- Перекаты шеей и плечами (30 секунд) - встаньте прямо и расслабьте руки по бокам. Поверните плечами вперед и назад. Осторожно наклоните голову из стороны в сторону, чтобы снять напряжение

Эта быстрая тренировка разбудит ваше тело, улучшит подвижность, а вы почувствуете бодрость и готовность начать день.

Выпейте воду перед кофе

Многие люди сначала тянутся к кофе, но стоит начинать день с воды. Это помогает восстановить жидкость, потерянную за ночь, и ускорить пищеварение.

Стакан воды утром поддерживает увлажнение, ускоряет кровообращение и даже может улучшить здоровье кожи. Можно также добавить лимон в стакан для лучшего вкуса.

Осознанное дыхание

Несколько глубоких вдохов могут изменить ваше утреннее мышление. Сосредоточенность на дыхании снимает стресс, успокаивает нервную систему и настраивает на позитивный день.

Практикуйте дыхание - вдохните на четыре секунды, задержитесь на четыре, выдохните на четыре и задержитесь на четыре.

План действий на день

Начало дня с четким планом действий помогает сконцентрироваться и мотивироваться. Это может быть простая фраза, практика благодарности или конкретная цель на день.

Записывая это или произнося вслух, вы улучшаете свой настрой и повышаете вероятность того, что все ваши планы решатся.