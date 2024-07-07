22 прості звички, які успішні люди роблять до 9 ранку
Багато людей вважають ранок найпродуктивнішим часом доби. Це час, коли мозок свіжий, а відволікаючі фактори мінімальні. Не дивно, що успішні люди часто мають чітко визначений ранковий розпорядок, який допомагає їм розпочати день з відчуттям бадьорості, зосередженості та максимальної продуктивності.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 22 прості звички, які успішні люди стараються робити до 9 години ранку.
Що роблять успішні люди вранці
- Випивають склянку води. Вода допомагає організму прокинутися і зволожитися після сну.
- Роблять зарядку. Фізичні вправи (навіть 10-15 хвилин) - це чудовий спосіб розпочати день і зарядитись енергією.
- Медитують або моляться. Медитація або молитва може допомогти зосередитися і заспокоїтися.
- Складають список справ. Запис того, що хочеш зробити протягом дня, допомагає залишатися організованими та зосередженими.
- З'їдають здоровий сніданок. Сніданок - це найважливіший прийом їжі дня, тому переконайтеся, що їсте щось поживне і корисне.
- Застилають ліжко. Застилання ліжка може здатися дрібницею, але цей процес дає відчуття того, що ви контролюєте свій день.
- Слухають мотивуючу музику. Прослуховування мотивуючої музики може допомогти налаштуватися на успіх. І це не жарти!
- Висловлюють вдячність. Подумайте про кілька речей, за які ви вдячні долі чи вищим силам, і просто промовте "дякую".
- Ставлять собі цілі. Визначте, чого хочете досягти конкретно в цей день.
- Позитивно налаштовуються. Подумайте про те, чого хочете досягти, і вірте, що можете це зробити!
- Допомагають іншим. Допомога іншим (зокрема й донати на ЗСУ або волонтерам) - це чудовий спосіб зробити світ кращим і відчути себе добре.
- Проводять час із близькими.
- Вивчають щось нове. Завжди є щось нове, чому можна навчитися, й що допоможе розвиватися як особистісно, так і професійно.
- Балують себе. Зробіть щось приємне для себе, наприклад, прийміть ванну, прочитайте книгу, подивіться фільм, послухайте подкаст тощо.
- Записують свої думки. Ведення щоденника допоможе розібратися у своїх думках і почуттях.
- Планують своє харчування. Планування раціону на день допомагає зробити здоровий вибір і уникнути нездорових перекусів.
- Працюють над своїми творчими проєктами. Проведіть деякий час, займаючись малюванням, написанням віршів/прози або грою на музичному інструменті.
- Вивчають нові мови.
- Говорять "ні" неважливим справам. Говоріть "ні" справам, які відволікають вас від ваших цілей.
- Читають новини: Будьте в курсі поточних подій.
- Прибирають своє робоче місце. Організоване робоче місце може допомогти вам бути більш зосередженим та продуктивним.
- Сміються: Сміх - це найкращі ліки.
4 поради від успішних людей, які повинні дотримуватися всі
Будьте послідовні. Намагайтеся вставати та лягати спати щодня в один і той самий час, навіть у вихідні.
Створіть сприятливу атмосферу для сну. Ваша спальня має бути темною, тихою і прохолодною. Уникайте використання електронних пристроїв за годину до сну, оскільки синє світло, яке вони випромінюють, може порушити ваш сон.
Встановіть реалістичні цілі. Не намагайтеся занадто багато змінити занадто швидко. Почніть з невеликих змін, які ви можете легко впровадити у своє життя, і поступово додавайте більше.
Будьте терплячі. Зміна звичок вимагає часу. Не здавайтеся, якщо у вас не виходить відразу. Продовжуйте працювати, і зрештою ви побачите результати.
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