Ця ранкова рутина допоможе вам дожити до 100 років

Ранкова рутина відіграє важливе значення у загальному стані здоров'я. Експерти назвали речі, які варто робити вранці, щоб дожити до 100 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Зв’язок між ранковою рутиною і довголіттям

Доктор медичних наук Джеффрі Еглер розповіла, що ранковий режим відіграє вирішальну роль у регулюванні циркадних ритмів, які необхідні для різних функцій організму, включаючи вироблення гормонів, метаболізм і цикли сну.

Послідовні та здорові ранкові практики можуть покращити ці функції, що з часом призведе до покращення фізичного та психічного здоров’я .

Яка ранкова рутина сприяє довголіттю

Зволоження

Випивання склянки води вранці сприяє травленню, підтримує метаболізм і допомагає виводити токсини. Простий спосіб забезпечити зволоження відразу після пробудження - це поставити склянку води біля ліжка перед тим, як заснути.

Вранці спершу потягніться до склянки і помітите, як вода впливає на рівень енергії.

Вода також може покращити емоційний баланс на 26%. Багато людей не усвідомлюють, що нічне зневоднення є основною причиною ранкового порушення концентрації.

Належне зволоження також підтримує функцію нервової системи та метаболічні процеси, необхідні для довголіття.

Їжте насичений поживними речовинами сніданок

Дієтолог Федеріка Аматі розповіла, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня. Він повинен бути багатий на поживні речовини, клітковину та рослинний білок.

Такий тип сніданку допомагає забезпечити необхідні поживні речовини, підтримує енергію та становить приблизно 20% споживання калорій, тому це може бути чудовою можливістю покращити якість дієти.

Варто їсти продукти з високим вмістом білка, такі як натуральний йогурт або вівсянка з ягодами або сумішшю горіхів і насіння.

Фізичні рухи

Щоденні фізичні рухи не обов’язково означають щоранку тягнути себе до спортзалу. Початок дня з будь-якої форми руху, будь це розтяжка, йога чи швидка ходьба, є ключовим для прискорення кровообігу, підвищення гнучкості та встановлення циркадного ритму.

Між чищенням зубів і сніданком приділяйте п’ять-десять хвилин фізичній активності. Ви можете розім’яти ноги, вигнути спину або навіть піти на прогулянку.

Активізуйте свою нервову систему

Щоб активізувати нервову систему, потрібно більше, ніж просто прокинутися. Варто виконати швидку трихвилинну соматичну вправу, як-от постукування по тілу стиснутими кулаками.

Ця практика пробуджує нервову систему, щоб почати день, і сприяє здоровому тонусу блукаючого нерва, що покращує стійкість до стресу та здоров’я клітин.

Подібним чином активація нервової системи за допомогою цієї вправи допоможе збільшити тривалість життя. Тілесне усвідомлення передбачає розуміння того, де стрес і напруга знаходяться у вашому тілі, наприклад, судома в шиї чи біль у куприку.

Практикуйте уважність

Доктор Аматі пропонує практикувати уважність і вдячність на початку дня, як частину вашої ранкової рутини. Ці практики не тільки покращують ясність розуму та емоційне благополуччя, але й можуть захистити тіло від шкідливих наслідків хронічного стресу, який пов’язаний із різними захворюваннями.

Практика усвідомленості не повинна бути довгою чи виснажливою.

Визначте наміри на день

Приділіть кілька хвилин, щоб окреслити свої цілі та пріоритети на день, що може підвищити концентрацію та продуктивність, сприяючи відчуттю мети.