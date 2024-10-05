Ось що потрібно зробити з постільною білизною, щоб регулярно висипатись

Проблема безсоння або важкості заснути може турбувати багатьох людей. Експерти назвали традицію в скандинавських країнах, яка допомагає міцно спати вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Що зробити, щоб швидко заснути

Невисипання може спричинити проблеми з фізичним і психічним здоров’ям, якщо їх не вирішувати.

Європейці в середньому сплять близько семи годин щоночі, і одна з речей, які вони роблять, допомагає забезпечити це. Мова йде про провітрювання постільної білизни.

Просто відтягніть ковдру та дайте ліжку "подихати кілька годин". Також можна розвісити постільну білизну, якщо погода сонячна та суха.

Експерт зі сну Мартін Сілі розповів, що провітрювання постільної білизни є традицією в скандинавських країнах. Це не тільки зробить ваше ліжко хрустким і холодним на дотик, але й допоможе позбавити постільну білизну від пилових кліщів і бактерій і таким чином подовжить її термін служби.

Які ще способи допоможуть міцно спати

Ще одна порада - проводити більше часу на вулиці. Можна просто випити ранкову каву на вулиці у це вже може мати величезне значення.

Випиваючи ранкову каву на вулиці, ви максимізуєте вплив природного світла, яке відіграє вирішальну роль у регулюванні циркадного ритму - внутрішнього годинника, який керує вашим циклом сну.

Також можна прогулятись містом - цю звичку люблять голландці. Навіть у похмурі дні вихід на вулицю всього на 20 хвилин може значно вплинути на якість сну. Це не тільки покращує циркадний ритм, але й зменшує стрес, тобто ви будете розслаблені.