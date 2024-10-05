ua en ru
Сб, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот что нужно сделать с постельным бельем, чтобы регулярно высыпаться

Суббота 05 октября 2024 16:03
UA EN RU
Вот что нужно сделать с постельным бельем, чтобы регулярно высыпаться Что сделать, чтобы крепко спать и высыпаться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблема бессонницы или тяжести уснуть может беспокоить многих людей. Эксперты назвали традицию в скандинавских странах, помогающую крепко спать ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Что сделать, чтобы быстро заснуть

Недосыпание может вызвать проблемы с физическим и психическим здоровьем, если их не решать.

Европейцы в среднем спят около семи часов каждую ночь, и одна из вещей, которую они делают, помогает обеспечить это. Речь идет о проветривании постельного белья.

Просто оттяните одеяло и дайте кровати "подышать несколько часов". Также можно развесить постельное белье, если погода солнечная и сухая.

Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что проветривание постельного белья является традицией в скандинавских странах. Это не только сделает вашу кровать хрустящей и холодной на ощупь, но и поможет избавить постельное белье от пылевых клещей и бактерий и таким образом продлит ее срок службы.

Какие еще способы помогут крепко спать

Еще один совет - проводить больше времени на улице. Можно просто выпить утренний кофе на улице в этом уже может иметь огромное значение.

Выпивая утренний кофе на улице, вы максимизируете влияние естественного света, играющего решающую роль в регулировании циркадного ритма - внутренних часов, которые управляют вашим циклом сна.

Также можно прогуляться по городу - эту привычку любят голландцы. Даже в пасмурные дни выход на улицу всего на 20 минут может оказать значительное влияние на качество сна. Это не только улучшает циркадный ритм, но и уменьшает стресс, то есть вы будете расслаблены.

Самое простое, что можно сделать - это выпить стакан молока. Напиток содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, используемую организмом для производства серотонина. Затем серотонин превращается в мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна.

Раньше мы сообщали, когда ребенку впервые можно спать на подушке и какую лучше выбрать.

Также мы писали, почему нельзя спать в носках.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
постільна білизна Бессонница Здоровье
NEWS
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб
Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб