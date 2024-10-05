Вот что нужно сделать с постельным бельем, чтобы регулярно высыпаться
Проблема бессонницы или тяжести уснуть может беспокоить многих людей. Эксперты назвали традицию в скандинавских странах, помогающую крепко спать ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Что сделать, чтобы быстро заснуть
Недосыпание может вызвать проблемы с физическим и психическим здоровьем, если их не решать.
Европейцы в среднем спят около семи часов каждую ночь, и одна из вещей, которую они делают, помогает обеспечить это. Речь идет о проветривании постельного белья.
Просто оттяните одеяло и дайте кровати "подышать несколько часов". Также можно развесить постельное белье, если погода солнечная и сухая.
Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что проветривание постельного белья является традицией в скандинавских странах. Это не только сделает вашу кровать хрустящей и холодной на ощупь, но и поможет избавить постельное белье от пылевых клещей и бактерий и таким образом продлит ее срок службы.
Какие еще способы помогут крепко спать
Еще один совет - проводить больше времени на улице. Можно просто выпить утренний кофе на улице в этом уже может иметь огромное значение.
Выпивая утренний кофе на улице, вы максимизируете влияние естественного света, играющего решающую роль в регулировании циркадного ритма - внутренних часов, которые управляют вашим циклом сна.
Также можно прогуляться по городу - эту привычку любят голландцы. Даже в пасмурные дни выход на улицу всего на 20 минут может оказать значительное влияние на качество сна. Это не только улучшает циркадный ритм, но и уменьшает стресс, то есть вы будете расслаблены.
Самое простое, что можно сделать - это выпить стакан молока. Напиток содержит триптофан, незаменимую аминокислоту, используемую организмом для производства серотонина. Затем серотонин превращается в мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна.
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