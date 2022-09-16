Почему нельзя спать в носках: что говорят врачи и народные приметы

С наступлением холодов люди начинают максимально утепляться и теплые носки остаются на ногах даже ночью. Сторонников сна в носках и противников - много, и у каждого есть свои собственные причины.

Так стоит ли спать в носках или же придумать другие способы согреть ноги - читайте в нашем материале ниже.

Почему спать в носках вредно

Сон в носках может нарушить кровообращение - при условии, что в носках есть резинка. Эффект сдавливания может вызвать нарушение кровообращения и это повысит риск образования сгустков крови и тромбоза.

Кроме того, сдавливание может оказывать действие на нервную систему и создавать напряжение и дискомфорт. А значит сон будет напряженным и не качественным.

Сон в носках из материала, которые не очень подходят коже, может вызвать раздражение кожи или даже аллергическую реакцию.

Еще одной причиной медики называют проблему с гигиеной - если ногам будет жарко, то возможно скопление влаги в складках кожи и это может повысить риск развития грибковых инфекций.

Носки сохраняют ноги в тепле и, если сверху накрыть теплым одеялом - будет двойная защита. Но такое утепление может вызвать перегрев и повысить температуру тела. А для человеческого организма для нормального сна характерно как раз некоторое снижение температуры. Поэтому медики не советуют спать в носках.

Почему спать в носках полезно

По словам ученых, люди, которые согревают ноги перед сном, засыпают намного быстрее и более качественно. Тепло в ногах помогает расширению сосудов и человек согревается. Внутренняя температура при этом снижается. Мозг при этом процессе получает сигнал, что пора спать.

Правильная регулировка температуры помогает нормализовать сон, делает его более глубоким, длинным и качественным. Люди, которые комфортно спят по ночам, утром просыпаются более бодрыми.

А ученые из Университета Гронингена в Нидерландах провели в 2005 году интересный эксперимент с использованием носков. Женщин разделили на две группы - одна занималась сексом в носках, вторая - без. Оказалось, что у 80% участниц из первой группы ощущения были более яркими.

Ночки ночью помогают заботиться о ваших ногах - перед сном можно нанести на пятки крем и сверху надеть носки. Буквально через пару ночей ваши ножки станут неотразимыми и мягкими.

Кроме того, в китайской медицине уверены, что носки ночью способствуют восстановлению энергии и хорошему настроению. Считается, что холод вытягивает энергию ночью, а теплые носки наполняют теплом, не выпускают эту энергию и улучшают кровообращение.

Ну и напоследок - народные приметы

Наши бабушки считали, что спать в носках - плохая примета. Якобы такая привычка ведет к скандалам и ссорам в семье. Считалось, что именно через пятки уходит весь негатив, который был накоплен за день.

А носки закрывают выход этому негативу, и он накапливается внутри организма и начинает его отравлять.

В целом, спать в носках - решать только вам. Однако теперь вы сможете учитывать все важные факторы.