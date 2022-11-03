Педіатр розповіла, коли дитині вперше можна спати на подушці та яку краще вибрати

Придбання спальних речей та аксесуарів для дітей - процес важливий, до якого батькам слід підходити з відповідальністю. Адже від них багато в чому залежить здоровий дитячий сон. Для малюків потрібно підбирати тільки найкращі та безпечні подушки.

Про це повідомила дитячий невролог та педіатр Ірина Платонова в Instagram .

Коли вперше придбати подушку

За словами лікаря, дітям до двох років подушка не потрібна. Для профілактики раптової дитячої смерті в ліжку, де спить новонароджена дитина не має бути жодних зайвих предметів (подушки, бортиків, пеленки, іграшок та соски).

Фахівець наголошує, що новонароджені та діти до 1 року мають спати виключно на спині.

Весь активний час діти мають проводити на животику на твердій поверхні. Все тому, що в положенні на животику, крім того, що укріплюються м'язи, проводиться профілактика плагіо брахіоцефалії. Тому ніякі спеціальні подушки "метелик" та "рогалик" дитині не потрібні.

Що не можна класти дитині під голову (instagram.com/dr_iryna)

Яку подушку вибрати

Сімейний лікар каже, що дитині від двох років вже можливо потрібна буде подушка. Якщо дитині уже стає не зручно спати, тоді в такому віці можна запропонувати подушку.

Найперше, на що потрібно звернути увагу - це розмір подушки:

у 2-3 роки товщина подушки має бути не більше 2-3 см;

3-5 років - товщина не більше 5-6 см;

старше 6 років - до 10 см.

Яку подушку вибрати для дитини (instagram.com/dr_iryna)

Важливо, що подушка має бути зручною для дитини і не обов’язково ма бути надпис "ортопедична". Також вона має бути з гіпоалергенного матеріалу.

Також важлива безпека, адже дуже часто з подушок вилізає пір‘я і може поранити дитину або ж дитина може його проковтнути.

Подушка має бути виконана з матеріалу, що пропускає повітря, тобто бути повітропроникною. Краще обирати подушки і чохли з натуральних тканин (бавовна, шовк, сатин та муслін).

Окрім того, варто обирати таку, яку можна прати.Наповнювач подушки: піна меморі форм, силіконізоване волокно, бамбукове волокно та вовняний наповнювач для дітей оптимальні.

Деякі подушки краще використовувати взимку, наприклад, вовняний наповнювач, а на літо змінити на піна-меморі, оскільки дитині може бути жарко.

До того ж батькам не варто забувати, що подушку важливо регулярно змінювати.