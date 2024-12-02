Робіть це щодня: косметолог показала, як розслабити обличчя та покращити стан шкіри

Які рухи робити

За словами експерта, легкі дотики до обличчя можуть змінити не лише ваш зовнішній вигляд, а й внутрішній стан.

"Обличчя - це дзеркало емоцій. Напруга, стрес, втома часто "осідають" на обличчі у вигляді зморшок, заломів і навіть болю", - йдеться у повідомленні.

Однак, через розслаблення обличчя можна вплинути і на свій психоемоційний стан.

Зокрема, м’яко торкайтесь шкіри та робіть легкі рухи (наприклад, погладжування по лобі, щоках, зоні навколо очей), мозок отримує сигнал розслаблення. Це знижує рівень стресу, а обличчя стає "м’яким і свіжим".

"Зробіть так декілька разів, начебто ви пір'ячком торкаєтесь і даєте такий сигнал своєму мозку що ви розслаблені", - зазначила косметолог.

Так само зробіть з зоною очей, м'яко проходячи від центру до периферії. Ідеально робити такі рухи ввечері.

В результаті після таких рухів можна відчути такі зміни:

зникає відчуття "кам’яного обличчя"

зморшки стають менш помітними

поліпшується колір шкіри

з’являється відчуття внутрішнього спокою

покращується якість сну та загальне самопочуття

Це просто, легко, ефективно і можна робити щодня.