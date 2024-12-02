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Робіть це щодня: косметолог показала, як розслабити обличчя та покращити стан шкіри

Косметолог показала вправу, яка розслабить обличчя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Розслабити шкіру обличчя та покращити зовнішній вигляд можна без дорогих процедур. Завдяки простій вправі можна також розгладити шкіру та позбутися зморшок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Які рухи робити

За словами експерта, легкі дотики до обличчя можуть змінити не лише ваш зовнішній вигляд, а й внутрішній стан.

"Обличчя - це дзеркало емоцій. Напруга, стрес, втома часто "осідають" на обличчі у вигляді зморшок, заломів і навіть болю", - йдеться у повідомленні.

Однак, через розслаблення обличчя можна вплинути і на свій психоемоційний стан.

Зокрема, м’яко торкайтесь шкіри та робіть легкі рухи (наприклад, погладжування по лобі, щоках, зоні навколо очей), мозок отримує сигнал розслаблення. Це знижує рівень стресу, а обличчя стає "м’яким і свіжим".

"Зробіть так декілька разів, начебто ви пір'ячком торкаєтесь і даєте такий сигнал своєму мозку що ви розслаблені", - зазначила косметолог.

Так само зробіть з зоною очей, м'яко проходячи від центру до периферії. Ідеально робити такі рухи ввечері.

В результаті після таких рухів можна відчути такі зміни:

  • зникає відчуття "кам’яного обличчя"
  • зморшки стають менш помітними
  • поліпшується колір шкіри
  • з’являється відчуття внутрішнього спокою
  • покращується якість сну та загальне самопочуття

Це просто, легко, ефективно і можна робити щодня.

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