Робіть це щодня: косметолог показала, як розслабити обличчя та покращити стан шкіри

Розслабити шкіру обличчя та покращити зовнішній вигляд можна без дорогих процедур. Завдяки простій вправі можна також розгладити шкіру та позбутися зморшок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
За словами експерта, легкі дотики до обличчя можуть змінити не лише ваш зовнішній вигляд, а й внутрішній стан.
"Обличчя - це дзеркало емоцій. Напруга, стрес, втома часто "осідають" на обличчі у вигляді зморшок, заломів і навіть болю", - йдеться у повідомленні.
Однак, через розслаблення обличчя можна вплинути і на свій психоемоційний стан.
Зокрема, м’яко торкайтесь шкіри та робіть легкі рухи (наприклад, погладжування по лобі, щоках, зоні навколо очей), мозок отримує сигнал розслаблення. Це знижує рівень стресу, а обличчя стає "м’яким і свіжим".
"Зробіть так декілька разів, начебто ви пір'ячком торкаєтесь і даєте такий сигнал своєму мозку що ви розслаблені", - зазначила косметолог.
Так само зробіть з зоною очей, м'яко проходячи від центру до периферії. Ідеально робити такі рухи ввечері.
В результаті після таких рухів можна відчути такі зміни:
Це просто, легко, ефективно і можна робити щодня.
Раніше ми повідомляли про вправу, яка покращить тонус шкіри та прибере зморшки на лобі.
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