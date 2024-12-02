Делайте это каждый день: косметолог показала, как расслабить лицо и улучшить состояние кожи

Какие движения делать

По словам эксперта, легкие прикосновения к лицу могут изменить не только ваш внешний вид, но и внутреннее состояние.

"Лицо - это зеркало эмоций. Напряжение, стресс, усталость часто "оседают" на лице в виде морщин, изломов и даже боли", - говорится в сообщении.

Однако через расслабление лица можно повлиять и на свое психоэмоциональное состояние.

В частности, мягко прикасайтесь к коже и делайте легкие движения (например, поглаживание по лбу, щекам, зоне вокруг глаз), мозг получает сигнал расслабления. Это снижает уровень стресса, а лицо становится "мягким и свежим".

"Сделайте так несколько раз, как бы вы пером касаетесь и даете такой сигнал своему мозгу, что вы расслаблены", - отметила косметолог.

Так же сделайте с зоной глаз, мягко проходя от центра к периферии. Идеально делать такие движения вечером.

В результате после таких движений можно почувствовать следующие изменения:

исчезает ощущение "каменного лица"

морщины становятся менее заметными

улучшается цвет кожи

появляется чувство внутреннего покоя

улучшается качество сна и общее самочувствие

Это просто, легко, эффективно и можно делать каждый день.