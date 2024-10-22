Косметолог показала вправу, яка допоможе позбутись "гусячих лапок" біля очей

Зморшки, які називають "гусячими лапками", утворюються в куточках очей. Вони починають виявлятися у досить ранньому віці і їх можна позбутися зп допомогою простої вправи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Причини появи "гусячих лапок"

Причина полягає насамперед у мімічній активності цієї зони, яка бере участь у посмішці.

Шкіра повік приблизно в 6 разів тонша за шкіру на щоках і майже позбавлена ​​сальних залоз, тому вона суха і легко зневоднюється, незалежно від типу шкіри обличчя.

Ця зона дуже мімічно активна, тому зморшки на ній виникають набагато раніше, ніж на інших ділянках обличчя.

Крім того, до факторів, що прискорюють старіння цієї зони, можна додати:

неповноцінний догляд та його відсутність

фотостаріння

недосипання

напруження очей

Яка вправа допоможе уникнути зморшок

За словами експерта, позбавитись "гусячих лапок" та покращити шкіру в зоні навколо очей можна за допомогою простої вправи.

Потрібно щипнути зону навколо очей і "дуже легко починаємо перетирати складку в зоні кісткового краю".

Важливо не заходити на зону рухомого повіка - "перетираємо дуже легко".

Необхідно пропрацювати всю зону навколо очей. Таким чином можна робити такі перетирання шкіри по три підходи.

Косметолог зазначила, що не потрібно натягувати шкіру. Така вправа допомагає покращити кровообіг на щоденній основі.