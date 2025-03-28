Не робіть так! 6 найгірших помилок при появі прищів

Коли на обличчі з’являється прищ, багато хто одразу починає видавлювати його. Така помилка та декілька інших може лише погіршити ситуацію, замість того, щоб ефективно боротися з проблемою.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як правильно доглядати за обличчям, щоб уникнути висипань.

Що не можна робити

Видавлювати прищ

Дерматолог Сібел Фішман розповів, к оли ви торкаєтесь прища, ви посилюєте запалення, а також заносите в шкіру більше бактерій.

"Більше запалення означає, що прищ буде довго подразнений. До того ж може виникнути шрам", - додав експерт.

Замість цього краще наклеїти на прищ гідроколоїдний пластир. Це буде запобігати проникненню бактерій.

Використання агресивних засобів

Багато хто намагається боротися з прищами за допомогою дуже сильних засобів, що сушать шкіру. Це може викликати ще більше запалень, оскільки шкіра намагається відновити баланс і виробляти більше шкірного сала.

Мийте обличчя не більше двох разів на день або після тренування і завжди використовуйте м’який засіб. Уникайте скрабування або розтирання.

Не наносити зволожуючий крем

Люди з жирним типом шкіри можуть відчувати, що їм потрібно взагалі уникати зволожуючого крему, але це так. Фактично, брак вологи на поверхні шкіри може змусити тіло виробляти більше жиру, щоб компенсувати його брак.

Якщо у вас жирна шкіра, не потрібно використовувати сильний зволожуючий крем. Замість цього використовуйте крем на водній основі, що не містить масла. А ще краще виберіть продукт із заспокійливими інгредієнтами, такими як алое вера, пептиди або екстракт огірка.

Не звертання до спеціаліста

Багато хто намагається самостійно вирішити проблему без консультації спеціаліста, хоча при тривалих чи важких висипах важливо звернутися до лікаря для отримання професійної допомоги.

Занадто часто торкатись обличчя

Дотики до шкіри можуть передавати бактерії з рук на обличчя, що може сприяти виникненню нових прищів.

Неправильне харчування

Зловживання жирною їжею, солодким і молочними продуктами може сприяти виникненню прищів. При появі будь-яких висипань важливо відразу скорегувати своє харчування, споживати більше води та здорових продуктів.

Як правильно доглядати за шкірою

Щоб уникнути висипань на шкірі, важливо правильно доглядати за нею. Важливо дотримуватись кілька основних порад.

Регулярне очищення

Очищайте шкіру два рази на день - вранці та ввечері. Використовуйте м’який очищувальний засіб, який відповідає вашому типу шкіри. Для жирної або схильної до акне шкіри вибирайте засоби, які зменшують вироблення себуму, але не пересушують шкіру.

Використання тоніка

Тонік допомагає відновити баланс шкіри після очищення, зменшує пори і заспокоює. Для проблемної шкіри вибирайте тоніки без спирту, на основі натуральних інгредієнтів, таких як алое або чайне дерево.

Зволоження

Навіть якщо шкіра схильна до акне, важливо її зволожувати. Для цього використовувати легкі, некомедогенні зволожуючі креми або гелі, які не забивають пори.

Пілінги

Регулярно, але не частіше 1-2 разів на тиждень, використовуйте скраби або хімічні пілінги для відлущування мертвих клітин шкіри. Це допомагає запобігти забиванню пор, що може викликати висипання. Однак не переборщуйте з ексфоліацією, щоб не пошкодити шкіру.

Захист від сонця

Використовуйте сонцезахисний крем щодня, навіть якщо ви не плануєте проводити багато часу на вулиці. Сонячні промені можуть сприяти загостренню акне та старінню шкіри. Вибирайте сонцезахисний крем з SPF не менше 30.

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