Не делайте так! 6 худших ошибок при появлении прыщей

Когда на лице появляется прыщ, многие сразу начинают выдавливать его. Такая ошибка и несколько других может только усугубить ситуацию, вместо того, чтобы эффективно бороться с проблемой.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как правильно ухаживать за лицом во избежание высыпаний.

Что нельзя делать

Выдавливать прыщ

Дерматолог Сибел Фишман рассказал, когда выкасаетесь прыща, вы усиливаете воспаление, а также заносите в кожу больше бактерий.

"Больше воспаления означает, что прыщ будет долго воспален. К тому же может возникнуть шрам", - добавил эксперт.

Вместо этого лучше наклеить на прыщ гидроколлоидный пластырь. Это будет предотвращать проникновение бактерий.

Использование агрессивных средств

Многие пытаются бороться с прыщами с помощью очень сильных средств, которые сушат кожу. Это может вызвать еще больше воспалений, поскольку кожа пытается восстановить баланс и вырабатывать больше кожного сала.

Мойте лицо не более двух раз в день или после тренировки и всегда используйте мягкое средство. Избегайте скрабирования или растирания.

Не наносить увлажняющий крем

Люди с жирным типом кожи могут чувствовать, что им нужно вообще избегать увлажняющего крема, но это так. Фактически, недостаток влаги на поверхности кожи может заставить тело вырабатывать больше жира, чтобы компенсировать его недостаток.

Если у вас жирная кожа, не нужно использовать сильный увлажняющий крем. Вместо этого используйте крем на водной основе, не содержащий масла. А еще лучше выберите продукт с успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера, пептиды или экстракт огурца.

Не обращение к специалисту

Многие пытаются самостоятельно решить проблему без консультации специалиста, хотя при длительных или тяжелых высыпаниях важно обратиться к врачу для получения профессиональной помощи.

Слишком часто касаться лица

Прикосновения к коже могут передавать бактерии с рук на лицо, что может способствовать возникновению новых прыщей.

Неправильное питание

Злоупотребление жирной пищей, сладким и молочными продуктами может способствовать возникновению прыщей. При появлении любых высыпаний важно сразу скорректировать свое питание, потреблять больше воды и здоровых продуктов.

Как правильно ухаживать за кожей

Чтобы избежать высыпаний на коже, важно правильно ухаживать за ней. Важно соблюдать несколько основных советов.

Регулярное очищение

Очищайте кожу два раза в день - утром и вечером. Используйте мягкое очищающее средство, которое соответствует вашему типу кожи. Для жирной или склонной к акне кожи выбирайте средства, которые уменьшают выработку себума, но не пересушивают кожу.

Использование тоника

Тоник помогает восстановить баланс кожи после очищения, уменьшает поры и успокаивает. Для проблемной кожи выбирайте тоники без спирта, на основе натуральных ингредиентов, таких как алоэ или чайное дерево.

Увлажнение

Даже если кожа склонна к акне, важно ее увлажнять. Для этого использовать легкие, некомедогенные увлажняющие кремы или гели, которые не забивают поры.

Пилинги

Регулярно, но не чаще 1-2 раз в неделю, используйте скрабы или химические пилинги для отшелушивания мертвых клеток кожи. Это помогает предотвратить забивание пор, что может вызвать высыпания. Однако не перебарщивайте с эксфолиацией, чтобы не повредить кожу.

Защита от солнца

Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже если вы не планируете проводить много времени на улице. Солнечные лучи могут способствовать обострению акне и старению кожи. Выбирайте солнцезащитный крем с SPF не менее 30.

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