Косметолог показала, як покращити "м'яз краси" та омолодити шкіру (відео)
Простий, але ефективний рух допомагає зміцнити так званий "м’яз краси", який відповідає за молодий і підтягнутий овал обличчя. Регулярне виконання вправи може покращити тонус шкіри та надати шкірі свіжого вигляду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Що відомо
"Таємний м’яз краси" або груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (ГКСМ) може бути не видно, але він є у кожного.
За словами експерта, ідеально, коли він легко пальпується, не має тригерних точок, не надто напружений і не в’ялий, а м’який та еластичний у тонусі.
Він важливий для краси шиї та обличчя, адже за ним проходить безліч лімфатичних вузлів і судин. Якщо він у спазмі, це може спровокувати:
- набряки та ранню появу "брилів"
- нависання верхніх повік
- кільця Венери
- асиметрію обличчя та шиї
- головний біль, напруга в щелепі, запаморочення
- "туман" у голові, погіршення зору й слуху
Щоб уникнути всіх цих наслідків, потрібно регулярно пропрацьовувати м’яз.
Як виглядає груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (фото: wikipedia.org)
Як виконувати вправу
Варто робити глибокі масажні рухи. Спочатку зробіть нахил головою, щоб м'яз візуалізувався - рухаємось рухи зверху до низу. Потім рухаємось знизу до гори.
"Після цього починаєте відводити м'яз назад. Тут рухи не різкі, а повільні м'які відведення. Після цього завершальний етап - знаходимо тригерну точку, фіксуємось на 3-5 секунд і розтягуємо м'яз", - зазначила експерт.
В кінці знову проминаємо м'яз, рухаємось вверх та вниз над ключицями. Ті ж самі рухи варто зробити з іншої сторони. Таку вправу можна виконувати навіть кожного дня.
Вас може зацікавити
- Косметолог показувала спосіб, який допоможе позбутися "гусячих лапок" біля очей
- Відомо, чи справді шкіра звикає до доглядових засобів
- Названо велику помилку жінок у спортзалі, яка шкодить шкірі
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.