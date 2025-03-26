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Косметолог показала, як покращити "м'яз краси" та омолодити шкіру (відео)

Середа 26 березня 2025 12:23
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Косметолог показала, як покращити "м'яз краси" та омолодити шкіру (відео) Косметолог показала вправу, яка омолодить шкіру (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Позднякова

Простий, але ефективний рух допомагає зміцнити так званий "м’яз краси", який відповідає за молодий і підтягнутий овал обличчя. Регулярне виконання вправи може покращити тонус шкіри та надати шкірі свіжого вигляду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Що відомо

"Таємний м’яз краси" або груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (ГКСМ) може бути не видно, але він є у кожного.

За словами експерта, ідеально, коли він легко пальпується, не має тригерних точок, не надто напружений і не в’ялий, а м’який та еластичний у тонусі.

Він важливий для краси шиї та обличчя, адже за ним проходить безліч лімфатичних вузлів і судин. Якщо він у спазмі, це може спровокувати:

  • набряки та ранню появу "брилів"
  • нависання верхніх повік
  • кільця Венери
  • асиметрію обличчя та шиї
  • головний біль, напруга в щелепі, запаморочення
  • "туман" у голові, погіршення зору й слуху

Щоб уникнути всіх цих наслідків, потрібно регулярно пропрацьовувати м’яз.

Косметолог показала, як покращити &quot;м'яз краси&quot; та омолодити шкіру (відео)Як виглядає груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (фото: wikipedia.org)

Як виконувати вправу

Варто робити глибокі масажні рухи. Спочатку зробіть нахил головою, щоб м'яз візуалізувався - рухаємось рухи зверху до низу. Потім рухаємось знизу до гори.

"Після цього починаєте відводити м'яз назад. Тут рухи не різкі, а повільні м'які відведення. Після цього завершальний етап - знаходимо тригерну точку, фіксуємось на 3-5 секунд і розтягуємо м'яз", - зазначила експерт.

В кінці знову проминаємо м'яз, рухаємось вверх та вниз над ключицями. Ті ж самі рухи варто зробити з іншої сторони. Таку вправу можна виконувати навіть кожного дня.

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