Косметолог показала, як покращити "м'яз краси" та омолодити шкіру (відео)

Простий, але ефективний рух допомагає зміцнити так званий "м’яз краси", який відповідає за молодий і підтягнутий овал обличчя. Регулярне виконання вправи може покращити тонус шкіри та надати шкірі свіжого вигляду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Що відомо

"Таємний м’яз краси" або груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (ГКСМ) може бути не видно, але він є у кожного.

За словами експерта, ідеально, коли він легко пальпується, не має тригерних точок, не надто напружений і не в’ялий, а м’який та еластичний у тонусі.

Він важливий для краси шиї та обличчя, адже за ним проходить безліч лімфатичних вузлів і судин. Якщо він у спазмі, це може спровокувати:

набряки та ранню появу "брилів"

нависання верхніх повік

кільця Венери

асиметрію обличчя та шиї

головний біль, напруга в щелепі, запаморочення

"туман" у голові, погіршення зору й слуху

Щоб уникнути всіх цих наслідків, потрібно регулярно пропрацьовувати м’яз.

Як виглядає груднинно-ключично-соскоподібний м’яз (фото: wikipedia.org)

Як виконувати вправу

Варто робити глибокі масажні рухи. Спочатку зробіть нахил головою, щоб м'яз візуалізувався - рухаємось рухи зверху до низу. Потім рухаємось знизу до гори.

"Після цього починаєте відводити м'яз назад. Тут рухи не різкі, а повільні м'які відведення. Після цього завершальний етап - знаходимо тригерну точку, фіксуємось на 3-5 секунд і розтягуємо м'яз", - зазначила експерт.

В кінці знову проминаємо м'яз, рухаємось вверх та вниз над ключицями. Ті ж самі рухи варто зробити з іншої сторони. Таку вправу можна виконувати навіть кожного дня.

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