У Роберта Де Ніро помер онук. Йому було всього 19

"Ти був моєю радістю, моїм серцем, і всім, що коли-небудь було чистим і справжнім у моєму житті", - написала донька Роберта Де Ніро.

"Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую. Я буду поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою", - додала 51-річна жінка.

Вона також позначила в пості батька Леандро, художника Карлоса Родрігеса, якого називають Карлосом Маре.

"Спочивай з миром у вічному раю, мій любий хлопчику", - написала Дрена.

Лео Де Ніро Родрігез з мамою (фото: instagram.com/drenadeniro)

Маре відреагував на смерть сина в коментарі до публікації.

"Слів недостатньо, щоб висловити радість, яку він подарував нам, і втрату, яку ми зараз переживаємо з нашими родинами та друзями… Він тепер Божий похресник", - написав чоловік.

"Лео, мій любий, я люблю тебе сьогодні, як і в перший день, коли тримала тебе на руках. Той самий чоловік, який забрав нас із пологового будинку, коли ти народився, відвіз нас до похоронного бюро, де я востаннє торкнулася тебе й тримала на руках. Ти був самою добротою і любов’ю, і я не можу повірити, що все це реально… Ти не заслуговував такої смерті, але я можу лише вірити, що Богу потрібен був сильний могутній ангел у його армії", - після похоронів сина написала Дрена у Instagram.

Лео Де Ніро Родрігез (фото: instagram.com/giannie_couji)

Сам 79-річний Роберт де Ніро пізніше в коментарі CNN сказав, що він "глибоко засмучений смертю улюбленого онука Лео".

"Ми дуже вдячні за співчуття від усіх. Ми просимо залишити нас в спокої, щоб ми могли оплакати нашу втрату Лео", - попросив він.

Додамо, що Леандро Де Ніро Родрігес був актором. Разом зі своєю матір’ю знімався у фільмі "Народження зірки" 2018 року з Бредлі Купером і Леді Гагою в головних ролях.

Також він грав провідні ролі у фільмах "Колекція" і Кабаре "Максим" режисера Бруно де Алмейди.