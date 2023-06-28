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Помер відомий український дитячий письменник Юрій Нікітінський

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Середа 28 червня 2023 12:24
Помер відомий український дитячий письменник Юрій Нікітінський Юрій Нікітінський помер на 53-му році життя (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На 53-му році життя помер відомий дитячий письменник Юрій Нікітінський. Він був неодноразовим призером і дипломант літературних премій і конкурсів. Юрій став одним з улюблених авторів української малечі. Втім його знали і далеко за межами нашої країни - його трилогію видали у Китаї, а казки перекладали шведською мовою.

Про смерть автора стало відомо з його сторінки Facebook.

Що відомо про Юрія Нікітінського

"Юрій писав дотепно і сміливо, часом пробував жартувати на межі дозволеного, він не боявся експериментувати у письмі й таким чином створив найсмішніші свої книжки. В останні роки в різних видавництвах вийшли чудові українськомовні книжки Нікітінського - "Вовчик, який осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" та інші. Це непоправна втрата для української дитячої літератури", - прокоментував смерть автора простір дитячої книжки "БараБука".

Також вони зазначають, що Юрій зумів стати одним із найулюбленіших, "найживіших" дитячих письменників України. Юрія любили читачі й критики.

Автор народився 1970 року в Ашгабаді, Туркменістані. З 1984-го мешкав у Києві. Почав друкуватися з 1990 року. Працював у дитячій періодиці, зокрема редактором відділу молодіжних проблем у журналі "Однокласник". Видавав книжки в Україні та Росії, брав участь у створенні дитячих телепередач.

Помер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийЮрій почав публікуватись ще у 1990-му році (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Творчий доробок автора

Письменник не одноразово розповідав, що його перші книги побачили світ завдяки випадковості. Доленосною для нього стала зустріч з класиком української дитячої літератури Анатолієм Костецьким. Саме завдяки йому в "Барвінку" вперше опублікували твори Юрія.

Саме Костецький наполіг на тому, щоб Нікітінсткий узявся за більші прозові форми. Так з'явилась збірка дотепних історій "Осторожно, пингвины!".

А завдяки випадковій зустрічі Юрія зі шведським письменником Пером Нільссоном, з'явився переклад казки "История с Драконом" шведською.

Помер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийЮрій став одним із найулюбленіших дитячих письменників (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Трилогію Нікітінського "Таємниця викраденого горщика", "Таємниця старої пекарні", "Таємниця фальшивої монети" видали в Китаї.

У 2019 році книжка "Вовчик, який осідлав бомбу" увійшла до 30 найкращих дитячих, підліткових та родинних видань за версією "БараБуки", а книжка "Апокаліпсис: 40 правил виживання" опинилась серед переможців цього рейтингу 2021 року.

Про причину смерті Нікітінського поки не повідомляють.

Помер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийПомер відомий український дитячий письменник Юрій НікітінськийТвори Юрія перекладали шведською мовою та видавали у Китаї (фото: facebook.com/yuri.nikitinsky)

Раніше ми повідомляли про те, що помер відомий художник-ілюстратор дитячих книг і журналів Олександр Міхнушов.

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