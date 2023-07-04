У Роберта Де Ниро умер внук. Ему было всего 19

Умер Леандро Де Ниро Родригес, внук оскароносного актера Роберта Де Ниро. Парню было всего 19 лет.
О трагедии сообщила его мать, актриса Дрена Де Ниро в своем Instagram.
"Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни", - написала дочь Роберта Де Ниро.
"Я не знаю, как жить без тебя, но я попробую. Я буду распространять любовь и свет, который ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой", - добавила 51-летняя женщина.
Она также обозначила в посте отца Леандро, художника Карлоса Родригеса, которого называют Карлосом Маре.
"Почивай с миром в вечном раю, мой милый мальчик", - написала Дрена.
Лео Де Ниро Родригез с мамой (фото: instagram.com/drenadeniro)
Маре отреагировал на смерть сына в комментарии к публикации.
"Слов недостаточно, чтобы выразить радость, которую он подарил нам, и потерю, которую мы сейчас переживаем с нашими семьями и друзьями... Он теперь Божий крестник", - написал мужчина.
"Лео, мой милый, я люблю тебя сегодня, как и в первый день, когда держала тебя на руках. Тот самый мужчина, который забрал нас из роддома, когда ты родился, отвез нас в похоронное бюро, где я последний раз коснулась тебя и держала на руках. Ты был самой добротой и любовью, и я не могу поверить, что все это реально… Ты не заслуживал такой смерти, но я могу только верить, что Богу нужен был сильный могучий ангел в его армии", - после похорон сына написала Дрена в Instagram.
Сам 79-летний Роберт де Ниро позже в комментарии CNN сказал, что он "глубоко расстроен смертью любимого внука Лео".
"Мы очень благодарны за соболезнования от всех. Мы просим оставить нас в покое, чтобы мы могли оплакать нашу потерю Лео", - попросил он.
Добавим, что Леандро Де Ниро Родригес был актером. Вместе со своей матерью снимался в фильме "Рождение звезды" 2018 года с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях.
Также он играл ведущие роли в фильмах "Коллекция" и Кабаре "Максим" режиссера Бруно де Алмейды.
Ранее мы сообщали, что умер известный украинский детский писатель Юрий Никитинский.
Также мы писали, что умер украинский музыкант, творчеством которого восхищались европейцы.