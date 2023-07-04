У Роберта Де Ниро умер внук. Ему было всего 19

"Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни", - написала дочь Роберта Де Ниро.

"Я не знаю, как жить без тебя, но я попробую. Я буду распространять любовь и свет, который ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой", - добавила 51-летняя женщина.

Она также обозначила в посте отца Леандро, художника Карлоса Родригеса, которого называют Карлосом Маре.

"Почивай с миром в вечном раю, мой милый мальчик", - написала Дрена.

Лео Де Ниро Родригез с мамой (фото: instagram.com/drenadeniro)

Маре отреагировал на смерть сына в комментарии к публикации.

"Слов недостаточно, чтобы выразить радость, которую он подарил нам, и потерю, которую мы сейчас переживаем с нашими семьями и друзьями... Он теперь Божий крестник", - написал мужчина.

"Лео, мой милый, я люблю тебя сегодня, как и в первый день, когда держала тебя на руках. Тот самый мужчина, который забрал нас из роддома, когда ты родился, отвез нас в похоронное бюро, где я последний раз коснулась тебя и держала на руках. Ты был самой добротой и любовью, и я не могу поверить, что все это реально… Ты не заслуживал такой смерти, но я могу только верить, что Богу нужен был сильный могучий ангел в его армии", - после похорон сына написала Дрена в Instagram.

Лео Де Ниро Родригез (фото: instagram.com/giannie_couji)

Сам 79-летний Роберт де Ниро позже в комментарии CNN сказал, что он "глубоко расстроен смертью любимого внука Лео".

"Мы очень благодарны за соболезнования от всех. Мы просим оставить нас в покое, чтобы мы могли оплакать нашу потерю Лео", - попросил он.

Добавим, что Леандро Де Ниро Родригес был актером. Вместе со своей матерью снимался в фильме "Рождение звезды" 2018 года с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях.

Также он играл ведущие роли в фильмах "Коллекция" и Кабаре "Максим" режиссера Бруно де Алмейды.