Помер відомий український музикант, творчістю якого захоплювались європейці

Український піаніст і композитор Олександр Козаренко помер на 59 році життя. Чоловік хворів на пневмонію, і раптово його стан погіршився. Його терміново перевели під апарат штучної вентиляції легень, але недуга все ж перемогла...

Про це повідомляє видання про музику The Claquers на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про великого композитора

Олександр Козаренко народився в Коломиї у дуже знакову для України дату - 24 серпня. Закінчивши навчання, він починає працювати композитором у багатьох жанрах сценічних виступів.

Його музику чули навіть на фестивалях Європи, зокрема у Кракові та Мелос-Етосі у Словаччині.

Олександр Козаренко за фортепіано (фото: vikna.if.ua)

"Глибоко переконаний, що кожному відведена своя частинка музичної правди, яку мусиш втілити. Я з прикрістю хочу відзначити, що свою частинку як композитор я вже сказав", - говорив музикант в інтерв'ю виданню The Claquers.

Режисер Євген Лавренчук у своєму Facebook згадує, коли востаннє він бачився з Олександром.

"Останній раз ми бачилися з ним ще перед війною, коли саджали дерева на Алеі митців у Києві... Тоді ми сміялися, жартували, говорили всіма мовами, він смішно реагував, коли його оперу "П'єро мертвопетлює" я навмисно називав "П'єро - мертвий Петлюра"... Спи спокійно, П'єро та Останній з могікан старої української інтеліґентности", - ділиться він спогадом.

Олександр Козаренко був шанованим композитором в Україні (фото: zbruc.eu; kl.informator.ua)

За життя Олександр Козаренко написав понад 50 мелодій до різних театральних вистав.