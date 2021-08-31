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Ярмоленко заговорил на украинском и рассказал, почему не делал этого раньше: "немножко стеснялся"

Автор: Роман Мирончук

Андрей Ярмоленко заговорил на украинском языке во время общения с журналистами. Капитан сборной Украины по футболу объяснил, почему раньше не переходил на украинский.

Спортсмен признался на пресс-конференции, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском.

"Я немножко стеснялся говорить на украинском, потому что я с родителями общаюсь на украинском языке, но он у нас не чист. Думал, что если употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной. Но потом как-то я дал несколько интервью на украинском и люди сказали, что вроде нормально, хорошо говорит. Поэтому сегодня решил попробовать", - отметил он.

При этом Ярмоленко пообещал, что если всем нравится, то он и дальше будет разговаривать на государственном языке.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков также отметил, что владеет украинским языком и начал говорить на нем. Правда, он спросил, не будут ли журналисты смеяться с его ошибок, на что они ответили, что нет.

Ярмоленко рассказал, почему раньше не переходил на украинский язык (видео: YouTube)

Напомним, гол Андрея Ярмоленко в матче с командой Нидерландов на Евро 2020 боролся за звание самого красивого гола на всем чемпионате. Дальний удар украинца в Амстердаме вошел в шорт-лист из 10 лучших голов по версии технических наблюдателей УЕФА.

Ранее Ярмоленко повеселился на пресс-конференции, вспомнив Роналду.

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