Голосуй за Украину! Гол Ярмоленко может стать лучшим на Евро 2020
Гол футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче с командой Нидерландов на Евро 2020 могут признать самым красивым на всем чемпионате.
Этот дальний удар украинского вингера на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме вошел в шорт-лист из 10 лучших голов по версии технических наблюдателей УЕФА, и теперь победителя конкурса должны выбрать на открытом голосовании.
Каждый желающий может поддержать своего фаворита - одного из десяти претендентов на авторство супер гола Евро 2020. Для этого достаточно на сайте УЕФА отдать на сайте голос за участника конкурса, и тот или иной забитый футболистом мяч войдет в историю чемпионата как самый лучший.
Андрей Ярмоленко (фото: uefa.com)
В этой игре Ярмоленко обводящим ударом попал в верхний угол ворот, вернул интригу в матч, а также стал автором топ-гола.
Вот так выглядел этот гол-красавец в исполнении Ярмоленко:
Видео: гол Ярмоленко в матче с Нидерландами на Евро 2020
Всего в топ-10 голов по версии технических наблюдателей УЕФА вошли:
- Андрей Ярмоленко, Нидерланды - Украина 3:2 (13.06, Тур 1)
- Патрик Шик, Шотландия - Чехия 0:2 (14.06, тур 1)
- Криштиану Роналду, Венгрия - Португалия 0:3 (15.06, тур 1)
- Кевин де Брейне, Дания - Бельгия 1:2 (17.06, тур 2)
- Лука Модрич, Хорватия - Шотландия 3:1 (22.06, тур 3)
- Поль Погба, Франция - Швейцария 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 финала)
- Лоренцо Инсинье, Бельгия - Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)
- Федерико Кьеза, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
- Альваро Мората, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
- Миккель Дамсгор, Англия - Дания 2:1 (доп. вр.) (07.07, 1/2 финала)
Отметим, что в том матче со сборной Нидерландов подопечные Андрея Шевченко 13 июня уступили со счетом 3:2. Сама игра выдалась очень динамичной, и по ходу украинцы смогли после двух пропущенных мячей в ворота Бущана сравнять счет, но позже получили еще один гол.
Тогда Андрей Ярмоленко стал автором первого гола для Украины на Евро 2020, а второй мяч забил Роман Яремчук после подачи от Руслана Малиновского со штрафного.
По итогам игры капитан сборной Украины Ярмоленко отметил: "Нам удалось сравнять счет, проигрывая 2:0, и очень обидно проиграть на последних минутах. У нас были моменты в первом тайме, надо было просто их реализовать... Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник".
Андрей Ярмоленко (фото: instagram.com/maartenstekelenburg)
Напомним, ранее мы публиковали яркое видео всех голов Украины на Евро 2020.