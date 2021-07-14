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Голосуй за Украину! Гол Ярмоленко может стать лучшим на Евро 2020

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Среда 14 июля 2021 07:03
Голосуй за Украину! Гол Ярмоленко может стать лучшим на Евро 2020 Фото: Андрей Ярмоленко (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Гол футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче с командой Нидерландов на Евро 2020 могут признать самым красивым на всем чемпионате.

Этот дальний удар украинского вингера на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме вошел в шорт-лист из 10 лучших голов по версии технических наблюдателей УЕФА, и теперь победителя конкурса должны выбрать на открытом голосовании.

Каждый желающий может поддержать своего фаворита - одного из десяти претендентов на авторство супер гола Евро 2020. Для этого достаточно на сайте УЕФА отдать на сайте голос за участника конкурса, и тот или иной забитый футболистом мяч войдет в историю чемпионата как самый лучший.

Голосуй за Украину! Гол Ярмоленко может стать лучшим на Евро 2020

Андрей Ярмоленко (фото: uefa.com)

В этой игре Ярмоленко обводящим ударом попал в верхний угол ворот, вернул интригу в матч, а также стал автором топ-гола.

Вот так выглядел этот гол-красавец в исполнении Ярмоленко:

Видео: гол Ярмоленко в матче с Нидерландами на Евро 2020

Всего в топ-10 голов по версии технических наблюдателей УЕФА вошли:

  • Андрей Ярмоленко, Нидерланды - Украина 3:2 (13.06, Тур 1)
  • Патрик Шик, Шотландия - Чехия 0:2 (14.06, тур 1)
  • Криштиану Роналду, Венгрия - Португалия 0:3 (15.06, тур 1)
  • Кевин де Брейне, Дания - Бельгия 1:2 (17.06, тур 2)
  • Лука Модрич, Хорватия - Шотландия 3:1 (22.06, тур 3)
  • Поль Погба, Франция - Швейцария 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 финала)
  • Лоренцо Инсинье, Бельгия - Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)
  • Федерико Кьеза, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
  • Альваро Мората, Италия - Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)
  • Миккель Дамсгор, Англия - Дания 2:1 (доп. вр.) (07.07, 1/2 финала)

Отметим, что в том матче со сборной Нидерландов подопечные Андрея Шевченко 13 июня уступили со счетом 3:2. Сама игра выдалась очень динамичной, и по ходу украинцы смогли после двух пропущенных мячей в ворота Бущана сравнять счет, но позже получили еще один гол.

Тогда Андрей Ярмоленко стал автором первого гола для Украины на Евро 2020, а второй мяч забил Роман Яремчук после подачи от Руслана Малиновского со штрафного.

По итогам игры капитан сборной Украины Ярмоленко отметил: "Нам удалось сравнять счет, проигрывая 2:0, и очень обидно проиграть на последних минутах. У нас были моменты в первом тайме, надо было просто их реализовать... Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник".

Голосуй за Украину! Гол Ярмоленко может стать лучшим на Евро 2020

Андрей Ярмоленко (фото: instagram.com/maartenstekelenburg)

Напомним, ранее мы публиковали яркое видео всех голов Украины на Евро 2020.

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Ярмоленко голосование евро 2020 Футбол
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