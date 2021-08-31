Ярмоленко заговорив українською і розповів, чому не робив цього раніше: "трошки соромився"

"Я трошки соромився говорити українською, тому що я з батьками спілкуюся українською мовою, але вона у нас не чиста. Думав, що якщо вживати слова-паразити, то люди будуть сміятися з мене. Але потім якось я дав кілька інтерв'ю українською і люди сказали, що начебто нормально, добре говорить. Тому сьогодні вирішив спробувати", - зазначив він.

При цьому Ярмоленко пообіцяв, що якщо всім подобається, то він і далі розмовлятиме державною мовою.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков також зазначив, що володіє українською мовою і почав говорити нею. Правда, він запитав, чи не будуть журналісти сміятися з його помилок, на що вони відповіли, що ні.

Ярмоленко розповів, чому раніше не переходив на українську мову (відео: YouTube)