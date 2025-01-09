Ризото з куркою і грибами: простий рецепт страви, наче з ресторану

Що потрібно для ризото

Для того, щоб приготувати цю ситну і смачну страву італійської кухні, необхідні ці продукти:

бульйон (курячий або овочевий) - 1,5 л

біле вино - 150 г

олія - 20 г

рис круглозернистий - 300 г

куряче філе - 350 г

печериці або гливи - 300 г

цибуля - 70 г

сир - 40-50 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати ризото з куркою та грибами

Підготуйте додаткові інгредієнти для ризото. Помийте і наріжте скибками печериці, цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Філе наріжте на невеликі шматочки.

Розігрійте пательню з товстими стінками, влийте трохи олії та обсмажте печериці до золотистого кольору. Смажити гриби потрібно на середньому вогні, протягом 8 хвилин, постійно помішуючи.

Перекладіть гриби в миску, влийте в пательню ще трохи олії та обсмажте цибулю до розм'якшення. Для цього потрібно близько 3-5 хвилин.

До м'якої цибулі додайте нарізане філе і смажте, перемішуючи інгредієнти, протягом 5-6 хвилин.

Промийте рис не менше 5-6 разів, після чого додайте його до філе з цибулею. Смажте рис з куркою для ризото протягом 3-4 хвилин, а потім залийте вином або виноградним соком.

Як готувати ризото з куркою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Накрийте пательню кришкою та протушкуйте м'ясо з рисом близько 5 хвилин. Після цього додайте сіль і перець до смаку.

Готуйте ризото протягом 25 хвилин, накривши пательню кришкою. Протягом цього часу потрібно вливати бульйон невеликими порціями. Бульйон для ризото можна зробити з двох кубиків, або використовувати домашній, попередньо зварений.

З останньою порцією бульйону додайте до ризото гриби і проваріть страву ще декілька хвилин. Тим часом натріть сир. Перед подачею присипте ризото натертим сиром і перемішайте страву.