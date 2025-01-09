Ризото з куркою і грибами: простий рецепт страви, наче з ресторану

Ризото - популярна в Італії страва з рису, записи про яку були ще в XIX столітті. До рису, який варять в бульйоні, додають різноманітні інгредієнти - овочі, гриби, м'ясо або морепродукти.
Про те, як готувати ризото з куркою і грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для того, щоб приготувати цю ситну і смачну страву італійської кухні, необхідні ці продукти:
Підготуйте додаткові інгредієнти для ризото. Помийте і наріжте скибками печериці, цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Філе наріжте на невеликі шматочки.
Розігрійте пательню з товстими стінками, влийте трохи олії та обсмажте печериці до золотистого кольору. Смажити гриби потрібно на середньому вогні, протягом 8 хвилин, постійно помішуючи.
Перекладіть гриби в миску, влийте в пательню ще трохи олії та обсмажте цибулю до розм'якшення. Для цього потрібно близько 3-5 хвилин.
До м'якої цибулі додайте нарізане філе і смажте, перемішуючи інгредієнти, протягом 5-6 хвилин.
Промийте рис не менше 5-6 разів, після чого додайте його до філе з цибулею. Смажте рис з куркою для ризото протягом 3-4 хвилин, а потім залийте вином або виноградним соком.
Як готувати ризото з куркою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Накрийте пательню кришкою та протушкуйте м'ясо з рисом близько 5 хвилин. Після цього додайте сіль і перець до смаку.
Готуйте ризото протягом 25 хвилин, накривши пательню кришкою. Протягом цього часу потрібно вливати бульйон невеликими порціями. Бульйон для ризото можна зробити з двох кубиків, або використовувати домашній, попередньо зварений.
З останньою порцією бульйону додайте до ризото гриби і проваріть страву ще декілька хвилин. Тим часом натріть сир. Перед подачею присипте ризото натертим сиром і перемішайте страву.
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