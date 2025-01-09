UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Ризото з куркою і грибами: простий рецепт страви, наче з ресторану

Як готувати ризото з грибами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Ризото - популярна в Італії страва з рису, записи про яку були ще в XIX столітті. До рису, який варять в бульйоні, додають різноманітні інгредієнти - овочі, гриби, м'ясо або морепродукти.

Про те, як готувати ризото з куркою і грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для ризото

Для того, щоб приготувати цю ситну і смачну страву італійської кухні, необхідні ці продукти:

  • бульйон (курячий або овочевий) - 1,5 л
  • біле вино - 150 г
  • олія - 20 г
  • рис круглозернистий - 300 г
  • куряче філе - 350 г
  • печериці або гливи - 300 г
  • цибуля - 70 г
  • сир - 40-50 г
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку

Як готувати ризото з куркою та грибами

Підготуйте додаткові інгредієнти для ризото. Помийте і наріжте скибками печериці, цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Філе наріжте на невеликі шматочки.

Розігрійте пательню з товстими стінками, влийте трохи олії та обсмажте печериці до золотистого кольору. Смажити гриби потрібно на середньому вогні, протягом 8 хвилин, постійно помішуючи. 

Перекладіть гриби в миску, влийте в пательню ще трохи олії та обсмажте цибулю до розм'якшення. Для цього потрібно близько 3-5 хвилин.

До м'якої цибулі додайте нарізане філе і смажте, перемішуючи інгредієнти, протягом 5-6 хвилин. 

Промийте рис не менше 5-6 разів, після чого додайте його до філе з цибулею. Смажте рис з куркою для ризото протягом 3-4 хвилин, а потім залийте вином або виноградним соком. 

Як готувати ризото з куркою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Накрийте пательню кришкою та протушкуйте м'ясо з рисом близько 5 хвилин. Після цього додайте сіль і перець до смаку.

Готуйте ризото протягом 25 хвилин, накривши пательню кришкою. Протягом цього часу потрібно вливати бульйон невеликими порціями. Бульйон для ризото можна зробити з двох кубиків, або використовувати домашній, попередньо зварений.

З останньою порцією бульйону додайте до ризото гриби і проваріть страву ще декілька хвилин. Тим часом натріть сир. Перед подачею присипте ризото натертим сиром і перемішайте страву.

 

До речі, раніше ми писали, як приготувати фрикасе з куркою.

До того ж також розповідали три прості рецепти супу з різноманітними крупами.

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиГотування