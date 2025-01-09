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Фрикасе з куркою: рецепт ситної і вишуканої французької страви

Четвер 09 січня 2025 07:45
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Фрикасе з куркою: рецепт ситної і вишуканої французької страви Що таке фрикасе і як його готувати (скриншот / Allrecipes)
Автор: Людмила Рябухіна

Фрикасе - класична французька страва з курки, підрум'яненої та тушкованої у вершковій суміші. Попри витончену назву і неймовірний смак, готувати фрикасе надзвичайно просто.

Про те, як готувати фрикасе з курятиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Allrecipes.

Що потрібно для фрикасе з куркою

Для того, щоб приготувати цю французьку страву з тушкованим м'ясом, знадобляться ці продукти:

  • курячий бульйон - 1 стакан
  • вершки - 0,5 склянки
  • біле вино - 1,5 склянки
  • курячі стегна - 6 шт.
  • печериці - 2 склянки
  • цибуля - 1-2 шт.
  • цибуля шалот - 1 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • борошно - 1 ст. л.
  • сіль - 2 ч. л.
  • олія - 1 ст. л.
  • перець - 0,5 ч. л.
  • каєнський перець - щіпка
  • чебрець - 6 гілочок

Як готувати фрикасе з куркою

Промийте курячі стегенця та зріжте з них шкірку. Потім підсоліть м'ясо з обох боків. Розігрійте олію в пательні на середньому вогні та покладіть стегенця частиною, на якій була шкірка, донизу.

Смажте курятину для фрикасе, доки поверхня м'яса не підсмажиться і не витопиться жир, протягом приблизно 5 хвилин. Після цього ніжки слід перевернути і смажити з іншого боку, поки м'ясо не підрум'яниться, протягом приблизно 2 хвилин.

Промийте печериці і наріжте їх на скибки. Цибулини почистьте і наріжте, а часник почистьте і подрібніть. Дістаньте з пательні стегенця, залишивши 2 ст. л. витопленого жиру, та всипте нарізані гриби.

Смажте печериці протягом 5-8 хвилин, до підрум'янення. Тоді додайте цибулю, шалот і часник, і готуйте, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м'якою і напівпрозорою, протягом приблизно 5 хвилин. Поперчіть, додайте каєнський перець і борошно - і, перемішуючи, готуйте суміш до загустіння.

Тоді влийте біле вино і готуйте соус, помішуючи, поки алкоголь не випарується. Збільште вогонь і варіть соус протягом 3-5 хвилин. Після цього влийте курячий бульйон, чебрець і лавровий лист і доведіть рідину до кипіння на сильному вогні.

Зменште вогонь до середнього і покладіть в пательню підсмажену курку з соком, що утворився. Накрийте посуд кришкою і тушкуйте стравою на слабкому вогні 45 хвилин, перевертаючи стегенця час від часу.

Після цього зніміть кришку і протушкуйте страву до розм'якшення курки і загустіння соусу. Проте, якщо рідина швидко випаровується, додайте ще трохи води або бульйону.

Наприкінці приготування фрикасе додайте вершки і тушкуйте страву, поки соус не досягне бажаної густоти. Тоді посипте курку чебрецем і подавайте до столу з гарніром, наприклад, пюре або запеченими овочами.

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