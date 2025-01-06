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Різдвяний Святвечір: гарні привітання у віршах, прозі та листівках

Привітання на Святвечір (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

6 січня 2025 року віряни, що дотримуються юліанського календаря, відзначають Святвечір - урочистий вечір напередодні Різдва Христового. Це час, коли родини збираються за святковим столом, діляться кутею та колядують. Важливим елементом цього свята є щирі привітання, які зігрівають серця близьких людей.

РБК-Україна (проєкт Styler) приготувало добірку красивих привітань у прозі, віршах і листівках.

Привітання зі Святвечором у прозі

Вітаю зі Святвечором! Нехай у вашому домі завжди панує злагода, любов та достаток. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та благословення Божого.

***

У цей святковий вечір хочу побажати вам тепла родинного вогнища, смачної куті та веселих колядок. Нехай Різдвяний Святвечір подарує вам незабутні миті щастя та єднання з близькими.

***

Від щирого серця вітаю зі Святвечором! Бажаю, щоб цей чарівний вечір приніс у ваш дім мир, злагоду та добробут. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, а серце наповниться радістю та любов'ю.

***

Хай на Святвечір янгол завітає до вашого дому з добром і благословенням, а Вифлеємська зоря освітлює ваш шлях!

***

Нехай Різдвяна зірка надихає на нові звершення, наповнює душу теплом, а дім - радісними голосами близьких!

***

Святвечір - час родинного тепла та радості. Бажаю вам затишку, душевного спокою і щасливих моментів із найдорожчими людьми!

***

У цей тихий Святвечір хай ваш дім наповниться любов’ю, серце - вдячністю, а душа - благословенням від Господа.

***

Хай ця чарівна ніч принесе гармонію, віру в дива і сповнення найзаповітніших мрій. Щасливого Святвечора!

***

Нехай янголи захищають вашу родину, а Різдвяна зоря осяює шлях до щастя і благополуччя. Щасливого Святвечора!

Привітання зі Святвечором у віршах

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

***

Зі Святвечором вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Хай кутя сьогодні, у свято,

Буде щедра і багата!

***

Зі Святвечором!

Нехай радість в серці заіскриться,

І добро у дім проллється!

***

Зоря Вифлеємська зійшла,

Благодать у світ принесла.

Хай оселю щастям сповняє,

І надія в серцях не згасає.

***

Святвечір прийшов - радіють усі,

Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.

Добра і тепла я вам бажаю,

Хай Господь ваш дім оберігає!

***

Хай кутя буде смачна і ситна,

А ніч різдвяна - тиха та світла.

Зі Святвечором! 

***

Зірка перша вже на небі сяє,

Зі Святвечором вас щиро вітаю!

Привітання зі Святвечором у листівках

Листівки зі Святвечором (pruvitannja.com.ua)

Нагадаємо, що Святвечір 6 січня святкують віряни, які дотримуються юліанського календаря (він  відстає від григоріанського на 13 днів).

Використовувати юліанський календар для обчислення церковних свят продовжують Російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська, а також Українська Православна Церква (в єдності з Московським патріархатом).

Віряни Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви з 2023 року відзначають Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, разом з більшістю західного світу.

Однак, рішення про дату святкування залишається за кожною окремою громадою та вірянами. Тому, деякі парафії ПЦУ та УГКЦ також можуть святкувати Святвечір 6 січня та Різдво 7 січня.

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