Рождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

6 января 2025 года верующие, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают Сочельник - торжественный вечер накануне Рождества Христова. Это время, когда семьи собираются за праздничным столом, делятся кутьей и колядуют. Важным элементом этого праздника являются искренние поздравления, которые согревают сердца близких людей.
РБК-Украина (проект Styler) приготовило подборку красивых поздравлений в прозе, стихах и открытках.
Поздравляю с Сочельником! Пусть в вашем доме всегда царит согласие, любовь и достаток. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благословения Божьего.
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В этот праздничный вечер хочу пожелать вам тепла семейного очага, вкусной кути и веселых колядок. Пусть Рождественский Сочельник подарит вам незабываемые мгновения счастья и единения с близкими.
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От всей души поздравляю с Сочельником! Желаю, чтобы этот волшебный вечер принес в ваш дом мир, согласие и благополучие. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, а сердце наполнится радостью и любовью.
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Пусть на Сочельник ангел посетит ваш дом с добром и благословением, а Вифлеемская заря освещает ваш путь!
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Пусть Рождественская звезда вдохновляет на новые свершения, наполняет душу теплом, а дом - радостными голосами близких!
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Сочельник - время семейного тепла и радости. Желаю вам уюта, душевного спокойствия и счастливых моментов с самыми дорогими людьми!
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В этот тихий Сочельник пусть ваш дом наполнится любовью, сердце - благодарностью, а душа - благословением от Господа.
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Пусть эта волшебная ночь принесет гармонию, веру в чудеса и исполнение самых заветных мечтаний. Счастливого Сочельника!
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Пусть ангелы защищают вашу семью, а Рождественская заря озаряет путь к счастью и благополучию. Счастливого Сочельника!
У Святвечір, в тихий час зимовий,
Коли зірка засвітить в небесах,
Хай щастя запанує в кожнім домі,
І радість заіскриться в очах.
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Зі Святвечором вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Хай кутя сьогодні, у свято,
Буде щедра і багата!
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Зі Святвечором!
Нехай радість в серці заіскриться,
І добро у дім проллється!
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Зоря Вифлеємська зійшла,
Благодать у світ принесла.
Хай оселю щастям сповняє,
І надія в серцях не згасає.
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Святвечір прийшов - радіють усі,
Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.
Добра і тепла я вам бажаю,
Хай Господь ваш дім оберігає!
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Хай кутя буде смачна і ситна,
А ніч різдвяна - тиха та світла.
Зі Святвечором!
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Зірка перша вже на небі сяє,
Зі Святвечором вас щиро вітаю!
Открытки со Святвечером (pruvitannja.com.ua)
Напомним, что Святвечер 6 января празднуют верующие, которые придерживаются юлианского календаря (он отстает от григорианского на 13 дней).
Использовать юлианский календарь для исчисления церковных праздников продолжают Русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская, а также Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским патриархатом).
Верующие Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви с 2023 года отмечают Рождество 25 декабря по новоюлианскому календарю, вместе с большинством западного мира.
Однако, решение о дате празднования остается за каждой отдельной общиной и верующими. Поэтому, некоторые приходы ПЦУ и УГКЦ также могут праздновать Святвечер 6 января и Рождество 7 января.
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