Рождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Сочельником в прозе

Поздравляю с Сочельником! Пусть в вашем доме всегда царит согласие, любовь и достаток. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благословения Божьего.

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В этот праздничный вечер хочу пожелать вам тепла семейного очага, вкусной кути и веселых колядок. Пусть Рождественский Сочельник подарит вам незабываемые мгновения счастья и единения с близкими.

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От всей души поздравляю с Сочельником! Желаю, чтобы этот волшебный вечер принес в ваш дом мир, согласие и благополучие. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, а сердце наполнится радостью и любовью.

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Пусть на Сочельник ангел посетит ваш дом с добром и благословением, а Вифлеемская заря освещает ваш путь!

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Пусть Рождественская звезда вдохновляет на новые свершения, наполняет душу теплом, а дом - радостными голосами близких!

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Сочельник - время семейного тепла и радости. Желаю вам уюта, душевного спокойствия и счастливых моментов с самыми дорогими людьми!

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В этот тихий Сочельник пусть ваш дом наполнится любовью, сердце - благодарностью, а душа - благословением от Господа.

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Пусть эта волшебная ночь принесет гармонию, веру в чудеса и исполнение самых заветных мечтаний. Счастливого Сочельника!

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Пусть ангелы защищают вашу семью, а Рождественская заря озаряет путь к счастью и благополучию. Счастливого Сочельника!

Поздравления с Сочельником в стихах (на украинском)

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

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Зі Святвечором вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Хай кутя сьогодні, у свято,

Буде щедра і багата!

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Зі Святвечором! Нехай радість в серці заіскриться, І добро у дім проллється! *** Зоря Вифлеємська зійшла, Благодать у світ принесла. Хай оселю щастям сповняє, І надія в серцях не згасає. *** Святвечір прийшов - радіють усі, Хай в серці живуть щастя й мрії ясні. Добра і тепла я вам бажаю, Хай Господь ваш дім оберігає! *** Хай кутя буде смачна і ситна, А ніч різдвяна - тиха та світла. Зі Святвечором! *** Зірка перша вже на небі сяє, Зі Святвечором вас щиро вітаю!