Найголовніші свята у 2025 році: коли будемо святкувати Стрітення, Великдень та Трійцю

В Україні з повагою ставляться до кожного свята та готуються до його проведення. І це стосується не тільки церковних свят, а й світських та державних. Цього року додаткових вихідних на свята не передбачається, оскільки у країні продовжується воєнний стан.

Які церковні, державні та світські свята українці будуть відзначати у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

Раніше ми розповідали, які дні у 2025 році будуть найкращими для весілля.

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Під час написання матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.