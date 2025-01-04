Найголовніші свята у 2025 році: коли будемо святкувати Стрітення, Великдень та Трійцю
В Україні з повагою ставляться до кожного свята та готуються до його проведення. І це стосується не тільки церковних свят, а й світських та державних. Цього року додаткових вихідних на свята не передбачається, оскільки у країні продовжується воєнний стан.
Які церковні, державні та світські свята українці будуть відзначати у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Головні свята у 2025 році
Січень
1 січня - Новий рік
Лютий
24 лютого - 2 березня - Масниця (Сирний тиждень)
2 лютого - Стрітення Господнє
Березень
8 березня - Міжнародний жіночий день
25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
Квітень
13 квітня - Вербна неділя
20 квітня - Великдень
29 квітня - Вознесіння Господнє
Травень
1 травня - День праці
8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
Червень
8 червня - Трійця
28 червня - День Конституції України
29 червня - Святих апостолів Петра і Павла
Липень
15 липня - День Української Державності
Серпень
6 серпня - Преображення Господнє
15 серпня - Успіння Богородиці
24 серпня - День незалежності України
29 серпня - Усікновення глави Івана Предтечі
Вересень
8 вересня - Різдво Богородиці
14 вересня - Воздвиження Господнього Христа
Жовтень
1 жовтня - День захисників та захисниць України
1 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці
Листопад
21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці
Грудень
25 грудня - Різдво Христове
Дати постів у 2025 році
Великий піст - з 3 березня до 19 квітня
Петрів піст - з 16 червня до 11 липня
Успенський піст - з 1 по 14 серпня
Різдвяний піст - з 15 листопада по 24 грудня
Раніше ми розповідали, які дні у 2025 році будуть найкращими для весілля.
А також ми писали, які свята будуть відзначатися у січні 2025 року - за старим та новим календарем.
Під час написання матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.