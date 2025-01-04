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Найголовніші свята у 2025 році: коли будемо святкувати Стрітення, Великдень та Трійцю

Субота 04 січня 2025 11:40
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Найголовніші свята у 2025 році: коли будемо святкувати Стрітення, Великдень та Трійцю Календар найголовніших свят у 2025 році (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з повагою ставляться до кожного свята та готуються до його проведення. І це стосується не тільки церковних свят, а й світських та державних. Цього року додаткових вихідних на свята не передбачається, оскільки у країні продовжується воєнний стан.

Які церковні, державні та світські свята українці будуть відзначати у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Головні свята у 2025 році

Січень

1 січня - Новий рік

Лютий

24 лютого - 2 березня - Масниця (Сирний тиждень)

2 лютого - Стрітення Господнє

Березень

8 березня - Міжнародний жіночий день

25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

Квітень

13 квітня - Вербна неділя

20 квітня - Великдень

29 квітня - Вознесіння Господнє

Травень

1 травня - День праці

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

Червень

8 червня - Трійця

28 червня - День Конституції України

29 червня - Святих апостолів Петра і Павла

Липень

15 липня - День Української Державності

Серпень

6 серпня - Преображення Господнє

15 серпня - Успіння Богородиці

24 серпня - День незалежності України

29 серпня - Усікновення глави Івана Предтечі

Вересень

8 вересня - Різдво Богородиці

14 вересня - Воздвиження Господнього Христа

Жовтень

1 жовтня - День захисників та захисниць України

1 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці

Листопад

21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці

Грудень

25 грудня - Різдво Христове

Дати постів у 2025 році

Великий піст - з 3 березня до 19 квітня

Петрів піст - з 16 червня до 11 липня

Успенський піст - з 1 по 14 серпня

Різдвяний піст - з 15 листопада по 24 грудня

Раніше ми розповідали, які дні у 2025 році будуть найкращими для весілля.

А також ми писали, які свята будуть відзначатися у січні 2025 року - за старим та новим календарем.

Під час написання матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.

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