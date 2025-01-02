Новорічні та різдвяні свята у січні за новим та старим календарем: коли Водохреща та другий Святвечір

Після того, як Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, дати деяких свят "змістилися" - їх відзначають на 13 днів раніше. Наприклад, Різдво Христове тепер святкують - 25 грудня, а раніше відзначали 7 січня.

Про те, які церковні свята відзначаються у січні за новим і старим календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Раніше ми писали про те, хто святкує іменини в січні 2025 року.

Крім цього, розповідали, які важливі та цікаві дати будуть в січні.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар.