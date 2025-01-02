Новорічні та різдвяні свята у січні за новим та старим календарем: коли Водохреща та другий Святвечір
Які церковні свята у січні 2025 (ілюстративне фото: GettyImages)
Після того, як Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, дати деяких свят "змістилися" - їх відзначають на 13 днів раніше. Наприклад, Різдво Христове тепер святкують - 25 грудня, а раніше відзначали 7 січня.
Про те, які церковні свята відзначаються у січні за новим і старим календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Свята в січні за новим календарем
- 1 січня - Обрізання Господнє, святого Василя Великого
- 2 січня - передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
- 3 січня - святого пророка Малахія і святого мученика Гордія
- 4 січня - субота перед Богоявленням, собор 70 святих апостолів
- 5 січня - Навечір'я Богоявлення, Хрещенський Святвечір або Друга кутя, мучеників Теопемпта й Теони
- 6 січня - Хрещення Господнє, або Святе Богоявлення
- 7 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
- 8 січня - преподобного Георгія Хозевіта, преподобної Домініки та сповідника Еміліана
- 9 січня - святого мученика Полієвкта
- 10 січня - святителя Григорія Ніського, преподобного Дометіана та преподобного Маркіяна
- 11 січня - субота після Богоявлення, преподобного Феодосія Великого
- 12 січня - святої мучениці Тетяни
- 13 січня - мучеників Єрмила і Стратоніка
- 14 січня - відання Богоявлення, святих преподобних Отців, убитих у Сина, святої рівноапостольної Ніни
- 15 січня - преподобних Павла Фівейського та Іоана Кущника
- 16 січня - поклоніння оковам святого апостола Петра
- 17 січня - преподобного Антонія Великого
- 18 січня - святих Афанасія і Кирила, архієписткопів Олександрійських
- 19 січня - преподобного Макарія Великого Єгипетського
- 20 січня - преподобного Євтимія Великого
- 21 січня - преподобного Максима Сповідника
- 22 січня - святого апостола Тимофія
- 23 січня - священномучеників Климента та Агафангела
- 24 січня - преподобної Ксенії Римлянки
- 25 січня - святого Григорія Богослова
- 26 січня - преподобних Ксенофонта і Марії
- 27 січня - перенесення мощей святого Іоана Золотоустого
- 28 січня - преподобного Єфрема Сирійця
- 29 січня - перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця
- 30 січня - трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого
- 31 січня - святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії
Свята в січні за старим календарем
- 1 січня - мученика Боніфатія
- 2 січня - Передсвяття Різдва Христового, священномученика Ігнатія Богоносця
- 3 січня - мучениці Юліяни
- 4 січня - великомучениці Анастасії
- 5 січня - десятьох мучеників Критських
- 6 січня - Навечір'я Різдва Христового, преподобної мучениці Євгенії
- 7 січня - Різдво Христове
- 8 січня - Собор Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника
- 9 січня - Первомученика і архидиякона Стефана
- 10 січня - 2000 мучеників, спалених у Нікомидії
- 11 січня - 14000 дітей, убитих у Вифлеємі, проповідника Маркела
- 12 січня - мученика Анісії, преподобного Зотика, пресвітера
- 13 січня - Віддання Різдва Христового, преподобної Меланії Римлянки
- 14 січня - Обрізання Господнє, святого Василя Великого
- 15 січня - передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
- 16 січня - святого пророка Малахія і святого мученика Гордія
- 17 січня - собор 70 святих апостолів
- 18 січня - Навечір'я Богоявлення, Хрещенський Святвечір або Друга кутя, мучеників Теопемпта й Теони
- 19 січня - Хрещення Господнє, або Святе Богоявлення
- 20 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
- 21 січня - преподобного Георгія Хозевіта, преподобної Домініки та сповідника Еміліана
- 22 січня - святого мученика Полієвкта
- 23 січня - святителя Григорія Ніського, преподобного Дометіана та преподобного Маркіяна
- 24 січня - преподобного Феодосія Великого
- 25 січня - святої мучениці Тетяни
- 26 січня - мучеників Єрмила і Стратоніка
- 27 січня - відання Богоявлення, святих преподобних Отців, убитих у Синаї, святої рівноапостольної Ніни
- 28 січня - преподобних Павла Фівейського та Іоана Кущника
- 29 січня - поклоніння оковам святого апостола Петра
- 30 січня - преподобного Антонія Великого
- 31 січня - святих Афанасія і Кирила, архієписткопів Олександрійських
Раніше ми писали про те, хто святкує іменини в січні 2025 року.
Крім цього, розповідали, які важливі та цікаві дати будуть в січні.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар.