Різдвяний Святвечір: гарні привітання у віршах, прозі та листівках

6 січня 2025 року віряни, що дотримуються юліанського календаря, відзначають Святвечір - урочистий вечір напередодні Різдва Христового. Це час, коли родини збираються за святковим столом, діляться кутею та колядують. Важливим елементом цього свята є щирі привітання, які зігрівають серця близьких людей.

РБК-Україна (проєкт Styler) приготувало добірку красивих привітань у прозі, віршах і листівках.

Привітання зі Святвечором у прозі

Вітаю зі Святвечором! Нехай у вашому домі завжди панує злагода, любов та достаток. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та благословення Божого.

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У цей святковий вечір хочу побажати вам тепла родинного вогнища, смачної куті та веселих колядок. Нехай Різдвяний Святвечір подарує вам незабутні миті щастя та єднання з близькими.

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Від щирого серця вітаю зі Святвечором! Бажаю, щоб цей чарівний вечір приніс у ваш дім мир, злагоду та добробут. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, а серце наповниться радістю та любов'ю.

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Хай на Святвечір янгол завітає до вашого дому з добром і благословенням, а Вифлеємська зоря освітлює ваш шлях!

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Нехай Різдвяна зірка надихає на нові звершення, наповнює душу теплом, а дім - радісними голосами близьких!

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Святвечір - час родинного тепла та радості. Бажаю вам затишку, душевного спокою і щасливих моментів із найдорожчими людьми!

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У цей тихий Святвечір хай ваш дім наповниться любов’ю, серце - вдячністю, а душа - благословенням від Господа.

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Хай ця чарівна ніч принесе гармонію, віру в дива і сповнення найзаповітніших мрій. Щасливого Святвечора!

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Нехай янголи захищають вашу родину, а Різдвяна зоря осяює шлях до щастя і благополуччя. Щасливого Святвечора!

Привітання зі Святвечором у віршах

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

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Зі Святвечором вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Хай кутя сьогодні, у свято,

Буде щедра і багата!

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