Різдвяний Святвечір: гарні привітання у віршах, прозі та листівках
6 січня 2025 року віряни, що дотримуються юліанського календаря, відзначають Святвечір - урочистий вечір напередодні Різдва Христового. Це час, коли родини збираються за святковим столом, діляться кутею та колядують. Важливим елементом цього свята є щирі привітання, які зігрівають серця близьких людей.
РБК-Україна (проєкт Styler) приготувало добірку красивих привітань у прозі, віршах і листівках.
Привітання зі Святвечором у прозі
Вітаю зі Святвечором! Нехай у вашому домі завжди панує злагода, любов та достаток. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та благословення Божого.
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У цей святковий вечір хочу побажати вам тепла родинного вогнища, смачної куті та веселих колядок. Нехай Різдвяний Святвечір подарує вам незабутні миті щастя та єднання з близькими.
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Від щирого серця вітаю зі Святвечором! Бажаю, щоб цей чарівний вечір приніс у ваш дім мир, злагоду та добробут. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, а серце наповниться радістю та любов'ю.
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Хай на Святвечір янгол завітає до вашого дому з добром і благословенням, а Вифлеємська зоря освітлює ваш шлях!
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Нехай Різдвяна зірка надихає на нові звершення, наповнює душу теплом, а дім - радісними голосами близьких!
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Святвечір - час родинного тепла та радості. Бажаю вам затишку, душевного спокою і щасливих моментів із найдорожчими людьми!
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У цей тихий Святвечір хай ваш дім наповниться любов’ю, серце - вдячністю, а душа - благословенням від Господа.
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Хай ця чарівна ніч принесе гармонію, віру в дива і сповнення найзаповітніших мрій. Щасливого Святвечора!
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Нехай янголи захищають вашу родину, а Різдвяна зоря осяює шлях до щастя і благополуччя. Щасливого Святвечора!
Привітання зі Святвечором у віршах
У Святвечір, в тихий час зимовий,
Коли зірка засвітить в небесах,
Хай щастя запанує в кожнім домі,
І радість заіскриться в очах.
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Зі Святвечором вітаю,
Щастя, радості бажаю!
Хай кутя сьогодні, у свято,
Буде щедра і багата!
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Зі Святвечором!
Нехай радість в серці заіскриться,
І добро у дім проллється!
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Зоря Вифлеємська зійшла,
Благодать у світ принесла.
Хай оселю щастям сповняє,
І надія в серцях не згасає.
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Святвечір прийшов - радіють усі,
Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.
Добра і тепла я вам бажаю,
Хай Господь ваш дім оберігає!
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Хай кутя буде смачна і ситна,
А ніч різдвяна - тиха та світла.
Зі Святвечором!
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Зірка перша вже на небі сяє,
Зі Святвечором вас щиро вітаю!
Привітання зі Святвечором у листівках
Листівки зі Святвечором (pruvitannja.com.ua)
Нагадаємо, що Святвечір 6 січня святкують віряни, які дотримуються юліанського календаря (він відстає від григоріанського на 13 днів).
Використовувати юліанський календар для обчислення церковних свят продовжують Російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська, а також Українська Православна Церква (в єдності з Московським патріархатом).
Віряни Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви з 2023 року відзначають Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, разом з більшістю західного світу.
Однак, рішення про дату святкування залишається за кожною окремою громадою та вірянами. Тому, деякі парафії ПЦУ та УГКЦ також можуть святкувати Святвечір 6 січня та Різдво 7 січня.
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