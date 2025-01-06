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Рождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Понедельник 06 января 2025 16:45
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Рождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках Поздравления на Сочельник (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

6 января 2025 года верующие, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают Сочельник - торжественный вечер накануне Рождества Христова. Это время, когда семьи собираются за праздничным столом, делятся кутьей и колядуют. Важным элементом этого праздника являются искренние поздравления, которые согревают сердца близких людей.

РБК-Украина (проект Styler) приготовило подборку красивых поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Сочельником в прозе

Поздравляю с Сочельником! Пусть в вашем доме всегда царит согласие, любовь и достаток. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благословения Божьего.

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В этот праздничный вечер хочу пожелать вам тепла семейного очага, вкусной кути и веселых колядок. Пусть Рождественский Сочельник подарит вам незабываемые мгновения счастья и единения с близкими.

***

От всей души поздравляю с Сочельником! Желаю, чтобы этот волшебный вечер принес в ваш дом мир, согласие и благополучие. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, а сердце наполнится радостью и любовью.

***

Пусть на Сочельник ангел посетит ваш дом с добром и благословением, а Вифлеемская заря освещает ваш путь!

***

Пусть Рождественская звезда вдохновляет на новые свершения, наполняет душу теплом, а дом - радостными голосами близких!

***

Сочельник - время семейного тепла и радости. Желаю вам уюта, душевного спокойствия и счастливых моментов с самыми дорогими людьми!

***

В этот тихий Сочельник пусть ваш дом наполнится любовью, сердце - благодарностью, а душа - благословением от Господа.

***

Пусть эта волшебная ночь принесет гармонию, веру в чудеса и исполнение самых заветных мечтаний. Счастливого Сочельника!

***

Пусть ангелы защищают вашу семью, а Рождественская заря озаряет путь к счастью и благополучию. Счастливого Сочельника!

Поздравления с Сочельником в стихах (на украинском)

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

***

Зі Святвечором вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Хай кутя сьогодні, у свято,

Буде щедра і багата!

***

Зі Святвечором!

Нехай радість в серці заіскриться,

І добро у дім проллється!

***

Зоря Вифлеємська зійшла,

Благодать у світ принесла.

Хай оселю щастям сповняє,

І надія в серцях не згасає.

***

Святвечір прийшов - радіють усі,

Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.

Добра і тепла я вам бажаю,

Хай Господь ваш дім оберігає!

***

Хай кутя буде смачна і ситна,

А ніч різдвяна - тиха та світла.

Зі Святвечором!

***

Зірка перша вже на небі сяє,

Зі Святвечором вас щиро вітаю!

Поздравления с Сочельником в открытках

Рождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открыткахРождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открыткахРождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открыткахРождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открыткахРождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открыткахРождественский Сочельник: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Открытки со Святвечером (pruvitannja.com.ua)

Напомним, что Святвечер 6 января празднуют верующие, которые придерживаются юлианского календаря (он отстает от григорианского на 13 дней).

Использовать юлианский календарь для исчисления церковных праздников продолжают Русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская, а также Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским патриархатом).

Верующие Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви с 2023 года отмечают Рождество 25 декабря по новоюлианскому календарю, вместе с большинством западного мира.

Однако, решение о дате празднования остается за каждой отдельной общиной и верующими. Поэтому, некоторые приходы ПЦУ и УГКЦ также могут праздновать Святвечер 6 января и Рождество 7 января.

Ранее мы писали о том, когда в 2025 году будем праздновать самые главные праздники.

А еще рассказывали о том, как не запутаться в новогодних и рождественских праздниках по новому и старому календарю.

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