Різдвяний пиріг з фініками: невагома святкова випічка за рецептом Ектора

Пиріг з фініками - смачний рецепт випічки до Різдва. Фініки також можна замінити на родзинки, чорнослив та курагу, а подавати такий десерт варто з чаєм або какао.
Про те, як готувати різдвяний пиріг з фініками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Для того, щоб приготувати різдвяну випічку з фініками, треба такі інгредієнти:
Щоб приготувати пиріг з фініками або чорносливом, сухофрукти потрібно присипати содою та залити окропом. 70 г масла потрібно розтопити та збити з 1/4 склянки цукру та 2 ст. л. меду. Щоб мед був більш рідким та краще змішувався з іншими інгредієнтами, його можна підігріти.
Додайте 1 ч. л. екстракту ванілі, борошно, розпушувач і сіль. Дістаньте яйця з холодильника та зачекайте деякий час, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
Тоді розбийте їх до масляної суміші і перемішайте всі інгредієнти. Фініки або інші сухофрукти потрібно подрібнити за допомогою блендера або розім'яти виделкою в пюре.
Додайте фініки в суміш і ретельно вимішайте тісто для різдвяного пирога. Рівномірно викладіть тісто в круглу форму для випікання.
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг до золотистого кольору. Тим часом приготуйте солодкий соус для декорування пирога.
Для цього розтопіть в каструлі решту масла, всипте 3/4 склянки цукру, влийте 1 ст. л. меду та ванільний екстракт. За бажанням можна додати дрібку солі до смаку.
Варіть соус на слабкому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Коли пиріг буде готовий, дістаньте його з форми і полийте готовим соусом.
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