Бабка гарбузова з рисом: фарширований гарбуз за рецептом 1913 року

Бабкою зазвичай називали запечену страву - навіть фарширований рисом гарбуз. Завдяки солодкому смаку гарбуза та ніжному смаку риса, гарбузова бабка дещо нагадує рисовий пудинг.

Про те, як готувати гарбузову бабку з рисом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що треба для гарбузової бабки

Для того, щоб приготувати гарбузову бабку - запечений гарбуз з рисом, потрібні такі продукти:

гарбуз - 1,4 кг

молоко - 650 мл

рис - 100 г

масло - 50 г

мигдаль - 50 г

родзинки - 50 г

цукор - 5 г

Як готувати гарбузову бабку

Для приготування бабки найкраще обирати круглий гарбуз, проте, якщо таких не знайшлося, гарбуз можна вкоротити. Зріжте з гарбуза "кришечку", а потім видаліть насіння та зріжте м'якуш, щоб зробити з гарбуза горщик.

М'якуш не потрібно викидати - приблизно 400 г знадобиться для пюре. Щоб пришвидшити приготування, наріжте м'якуш на невеликі кубики.

Як готувати гарбузову бабку (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть шматочки гарбуза в каструлю та залийте 450 мл молока так, щоб шматочки були повністю занурені в рідину. Поставте посуд на невеликий вогонь.

Для приготування рису крупу потрібно насипати в окрему каструлю та залити рештою молока. Варити рис потрібно на маленькому вогні до готовності.

Родзинки та мигдаль роблять смак страви цікавішим. Щоб підготувати ці інгредієнти, мигдаль потрібно подрібнити ножем, а родзинки - промити та обсушити.

Готовий рис рекомендують промити під водою, якщо він занадто злипся; проте це не обов'язково. Відварені шматочки гарбуза потрібно відцідити та перетерти через сито в пюре.

Щоб приготувати бабку, в гарбузовий горщик шарами викладають інгредієнти. Спочатку потрібно покласти скибку масла, потім - 2 ст. л. рису, а на нього - 3 ст. л. мигдалю, перемішаного з родзинками. Потім викладають шар гарбузового пюре, а на нього - шар рису.

Як робити гарбузову бабку (скриншот / Кулінарні витівки)

Коли закінчаться інгредієнти, покладіть на начинку трохи масла і присипте гарбуз цукром. Накрийте гарбузовий горщик "кришкою" і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1,5 години.