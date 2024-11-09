Гарбузове лате і кава з халвою: нашумілі осінні напої за рецептом Ектора з "МастерШеф"
Гарбузове лате і кава з халвою - незвичайні "осінні" варіанти ранкових напоїв і, певно, найкращий спосіб використати халву та гарбуз. Такі напої, як і процес приготування, неодмінна покращать настрій восени.
Про те, як готувати гарбузове лате і каву з халвою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Гарбузове лате
Гарбузове лате (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати лате з гарбузом, треба ці продукти:
- еспресо - 1 порція
- молоко - 200 мл
- вершки - 50 мл
- гарбузове пюре - 3 ст. л.
- кориця - 1/2 ч. л.
- гвоздика - 1/4 ч. л
- мускатний горіх - 1/4 ч. л.
Як готувати гарбузове лате
Для того, щоб приготувати гарбузове лате, можна використовувати готове гарбузове пюре або зробити його самостійно з запеченого гарбуза.
Перекладіть гарбузове пюре в каструлю та залийте молоком. Ретельно перемішайте інгредієнти, потім додайте корицю, гвоздику та мускатний горіх.
Доведіть молоко з гарбузовим пюре до кипіння на несильному вогні, періодично помішуючи.Тим часом приготуйте еспресо будь-яким зручним способом.
Вершки необхідно збити до загустіння. Або ж можна використати готові збиті вершки з магазину.
Перелийте гарбузову суміш у велику чашку, обережно влийте еспресо. Додайте готові збиті вершки, і після цього можна насолоджуватись гарбузовим лате.
Кава з халвою
Кава з халвою (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати каву з халвою, потрібні такі інгредієнти:
- еспресо - 1 порція
- молоко - 200 мл
- халва - до смаку
Як готувати каву з халвою
Щоб приготувати незвичну каву з халвою, спочатку потрібно подрібнити смаколик. Після цього всипте халву в чашу блендера і влийте молоко.
Якщо молоко кип'ятили, перед вливанням в блендер його слід охолодити до кімнатної температури, щоб не зіпсувати прилад. Або можна скористатися занурювальним блендером чи навіть збити суміш вінчиком.
Коли кава з халвою будуть однорідною консистенції, приготуйте еспресо улюбленим способом. Перелийте молочну суміш в чашку і влийте каву.
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