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Рождественский пирог с финиками: невесомая праздничная выпечка по рецепту Эктора

Как готовить рождественскую выпечку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Пирог с финиками - вкусный рецепт выпечки к Рождеству. Финики можно заменить на изюм, чернослив и курагу, а подавать такой десерт стоит с чаем или какао.

О том, как готовить рождественский пирог с финиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для рождественского пирога

Для того чтобы приготовить рождественскую выпечку с финиками, нужны такие ингредиенты:

  • финики без косточек - 7-10 шт.
  • мука - 1/2 стакана
  • кипяток - 3/4 стакана
  • яйца - 2 шт.
  • сливочное масло - 250 г
  • сливки (жирные) - 3/4 стакана
  • мед - 3 ст.л.
  • экстракт ванили - 1,5 ч. л.
  • коричневый сахар - 1 стакан
  • сода - 1 ч. л.
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • соль - 1/2 ч. л.

Как готовить пирог с финиками

Чтобы приготовить пирог с финиками или черносливом, сухофрукты нужно присыпать содой и залить крутым кипятком. 70 г масла нужно растопить и взбить с 1/4 стакана сахара и 2 ст. л. меда. Чтобы мед был более жидким и лучше смешивался с другими ингредиентами, его можно подогреть.

Добавьте 1 ч. л. экстракт ванили, муку, разрыхлитель и соль. Достаньте яйца из холодильника и подождите некоторое время, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

Затем разбейте их в масляную смесь и перемешайте все ингредиенты. Финики или другие сухофрукты нужно измельчить с помощью блендера или размять вилкой в пюре.

Добавьте финики в смесь и тщательно перемешайте тесто для рождественского пирога. Равномерно выложите тесто в круглую форму для выпечки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог до золотистого цвета. Тем временем приготовьте сладкий соус для украшения пирога.

Для этого растопите в кастрюле оставшееся масло, всыпьте 3/4 стакана сахара, влейте 1 ст. л. меда и ванильный экстракт. По желанию можно добавить щепотку соли по вкусу.

Варите соус на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Когда пирог будет готов, извлеките его из формы и полейте готовым соусом.

 

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