Рождественский пирог с финиками: невесомая праздничная выпечка по рецепту Эктора

Что нужно для рождественского пирога

Для того чтобы приготовить рождественскую выпечку с финиками, нужны такие ингредиенты:

финики без косточек - 7-10 шт.

мука - 1/2 стакана

кипяток - 3/4 стакана

яйца - 2 шт.

сливочное масло - 250 г

сливки (жирные) - 3/4 стакана

мед - 3 ст.л.

экстракт ванили - 1,5 ч. л.

коричневый сахар - 1 стакан

сода - 1 ч. л.

разрыхлитель - 1 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

Как готовить пирог с финиками

Чтобы приготовить пирог с финиками или черносливом, сухофрукты нужно присыпать содой и залить крутым кипятком. 70 г масла нужно растопить и взбить с 1/4 стакана сахара и 2 ст. л. меда. Чтобы мед был более жидким и лучше смешивался с другими ингредиентами, его можно подогреть.

Добавьте 1 ч. л. экстракт ванили, муку, разрыхлитель и соль. Достаньте яйца из холодильника и подождите некоторое время, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

Затем разбейте их в масляную смесь и перемешайте все ингредиенты. Финики или другие сухофрукты нужно измельчить с помощью блендера или размять вилкой в пюре.

Добавьте финики в смесь и тщательно перемешайте тесто для рождественского пирога. Равномерно выложите тесто в круглую форму для выпечки.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог до золотистого цвета. Тем временем приготовьте сладкий соус для украшения пирога.

Для этого растопите в кастрюле оставшееся масло, всыпьте 3/4 стакана сахара, влейте 1 ст. л. меда и ванильный экстракт. По желанию можно добавить щепотку соли по вкусу.

Варите соус на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Когда пирог будет готов, извлеките его из формы и полейте готовым соусом.