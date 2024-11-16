Рождественский пирог с финиками: невесомая праздничная выпечка по рецепту Эктора

Пирог с финиками - вкусный рецепт выпечки к Рождеству. Финики можно заменить на изюм, чернослив и курагу, а подавать такой десерт стоит с чаем или какао.
О том, как готовить рождественский пирог с финиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Для того чтобы приготовить рождественскую выпечку с финиками, нужны такие ингредиенты:
Чтобы приготовить пирог с финиками или черносливом, сухофрукты нужно присыпать содой и залить крутым кипятком. 70 г масла нужно растопить и взбить с 1/4 стакана сахара и 2 ст. л. меда. Чтобы мед был более жидким и лучше смешивался с другими ингредиентами, его можно подогреть.
Добавьте 1 ч. л. экстракт ванили, муку, разрыхлитель и соль. Достаньте яйца из холодильника и подождите некоторое время, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.
Затем разбейте их в масляную смесь и перемешайте все ингредиенты. Финики или другие сухофрукты нужно измельчить с помощью блендера или размять вилкой в пюре.
Добавьте финики в смесь и тщательно перемешайте тесто для рождественского пирога. Равномерно выложите тесто в круглую форму для выпечки.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог до золотистого цвета. Тем временем приготовьте сладкий соус для украшения пирога.
Для этого растопите в кастрюле оставшееся масло, всыпьте 3/4 стакана сахара, влейте 1 ст. л. меда и ванильный экстракт. По желанию можно добавить щепотку соли по вкусу.
Варите соус на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Когда пирог будет готов, извлеките его из формы и полейте готовым соусом.
Раньше мы рассказывали о том, как готовить тыквенный латте и кофе с халвой.
А также писали о том, как готовить бабку тыквенную с рисом.