Різдвяний калач: рецепт обов'язкової випічки до свята

Що потрібно для різдвяного калача

Для того, щоб приготувати 2 порції обрядової випічки для Різдва, знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 850 г

молоко - 250 мл і 1 ст. л.

масло - 100 г

олія - 50 мл

яйця - 4 шт.

смалець - 50 г

дріжджі свіжі - 20 г

цукор - 200 г і 1,5 ст. л.

ванільний цукор - 10 г

сіль - 0,5 ч. л.

бренді (або коньяк) - 100 мл

цедра апельсина - з 1 апельсину

цукати - 100 г

родзинки - 100 г

Як готувати різдвяний калач

Щоб приготувати тісто для калачів, краще використовувати свіжі дріжджі. Проте можна готувати і на сухих - тоді їх треба 6-7 г.

Розкришіть дріжджі в глибоку миску, всипте 1,5 ст. л. цукру та залийте 125 мл теплого молока. Ретельно перемішайте суміш та додайте 3 ст. л. борошна. Ще раз перемішайте опару та відставте посуд в тепле місце приблизно на 20 хвилин.

Тим часом розбийте в інший посуд 3 яйця. Додайте сіль та трохи цукру - цей інгредієнт потрібно додавати поступово, збиваючи яйця до пухкої світлої маси. Також додайте ванільний цукор.

Коли опара підніметься, перекладіть її в великий посуд, влийте яєчну масу та перемішайте суміш до однорідної консистенції. Влийте 125 мл молока та апельсинову цедру разом з теплим маслом та смальцем. Смалець також можна замінити на масло.

Як готувати тісто на опарі (скриншот / Кулінарні витівки)

Влийте коньяк та поступово додайте борошно, попередньо просіявши його. Замішайте тісто протягом 15 хвилин, в процесі додавши олію - тоді тісто буде більш еластичним.

Накрийте посуд з тістом харчовою плівкою та поставте в тепле місце приблизно на півтори години.

Тісто для різдвяних калачів (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб зробити два калачі, розділіть тісто на дві частини. Кожен шматок тіста потрібно поділити на три частини - дві однакового розміру і одну вдвічі менше. Тісто потрібно накрити харчовою плівкою і залишити в теплі на 15 хвилин.

Одну з двох більших частин тіста потрібно розкачати на тонкий прямокутник завтовшки 2-3 мм. Змастіть маслом тісто та викладіть одну начинку вздовж довшого боку прямокутника.

Як готувати калач з начинкою (скриншот / Кулінарні витівки)

Загорніть начинку, скрутивши тісто в трубочку та защипнувши краї. Повторіть ці кроки, виклавши на інший пласт тіста родзинки. Після цього сплетіть між собою тісто з начинкою, та скрутіть його в калач.

Застеліть форму для випікання пергаментом, та обережно перекладіть на нього калач. Меншу частину тіста потрібно розтягти в смужку та обгорнути нею випічку.

Поставте калачі в тепле місце на 30 хвилин, за цей час змішайте жовток з рештою молока. Змастіть калачі сумішшю, після чого випікайте протягом 30 хвилин при 170 градусах.