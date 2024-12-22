Рождественский калач: рецепт обязательной выпечки к празднику

Что нужно для рождественского калача

Для того, чтобы приготовить 2 порции обрядовой выпечки для Рождества, понадобятся такие ингредиенты:

мука - 850 г

молоко - 250 мл и 1 ст. л.

сливочное масло - 100 г

растительное масло - 50 мл

яйца - 4 шт.

смалец - 50 г

дрожжи свежие - 20 г

сахар - 200 г и 1,5 ст. л.

ванильный сахар - 10 г

соль - 0,5 ч. л.

бренди (или коньяк) - 100 мл

цедра апельсина - с 1 апельсина

цукаты - 100 г

изюм - 100 г

Как готовить рождественский калач

Чтобы приготовить тесто для калачей, лучше использовать свежие дрожжи. Однако можно готовить и на сухих - тогда их нужно 6-7 г.

Раскрошите дрожжи в глубокую миску, всыпьте 1,5 ст. л. сахара и залейте 125 мл теплого молока. Тщательно перемешайте смесь и добавьте 3 ст. л. муки. Еще раз перемешайте опару и отставьте посуду в теплое место примерно на 20 минут.

Тем временем разбейте в другую посуду 3 яйца. Добавьте соль и немного сахара - этот ингредиент нужно добавлять постепенно, взбивая яйца до рыхлой светлой массы. Также добавьте ванильный сахар.

Когда опара поднимется, переложите ее в большую посуду, влейте яичную массу и перемешайте смесь до однородной консистенции. Влейте 125 мл молока и апельсиновую цедру вместе с теплым маслом и смальцем. Смалец также можно заменить на масло.

Как готовить тесто на опаре (скриншот / Кулінарні витівки)

Влейте коньяк и постепенно добавьте муку, предварительно просеяв ее. Замешайте тесто в течение 15 минут, в процессе добавив растительное масло - тогда тесто будет более эластичным.

Накройте посуду с тестом пищевой пленкой и поставьте в теплое место примерно на полтора часа.

Тесто для рождественских калачей (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы сделать два калача, разделите тесто на две части. Каждый кусок теста нужно поделить на три части - две одинакового размера и одну вдвое меньше. Тесто нужно накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 15 минут.

Одну из двух больших частей теста нужно раскатать в тонкий прямоугольник толщиной 2-3 мм. Смажьте маслом тесто и выложите одну начинку вдоль более длинной стороны прямоугольника.

Как готовить калач с начинкой (скриншот / Кулінарні витівки)

Заверните начинку, свернув тесто в трубочку и защипнув края. Повторите эти шаги, выложив на другой пласт теста изюм. После этого сплетите между собой тесто с начинкой, и сверните его в калач.

Застелите форму для выпекания пергаментом, и осторожно переложите на него калач. Меньшую часть теста нужно растянуть в полоску и обернуть ею выпечку.

Поставьте калачи в теплое место на 30 минут, за это время смешайте желток с оставшимся молоком. Смажьте калачи смесью, после чего выпекайте в течение 30 минут при 170 градусах.