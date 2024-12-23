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Різдвяні пряники, які сподобаються дорослим і дітям: найпростіший рецепт смакоти

Медові пряники - традиційні солодощі до Різдва (скриншот / Смачно та гарно вдома)
Автор: Людмила Рябухіна

Медово-імбирні пряники - одна з давніх традицій зимових свят в багатьох країнах. Готувати пряники доволі просто, а ароматні солодощі неодмінно будуть до вподоби кожному.

Про те, як приготувати медові пряники на Різдво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".

Що потрібно для медових пряників

Для того, щоб приготувати медові пряники до Різдва, для тіста знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно - 400 г
  • яйця - 2 шт.
  • мед - 100 г
  • масло - 100 г
  • кукурудзяний крохмаль - 1 ч. л.
  • сода - 1 ч. л.
  • лимонний сік - 1/3 ч. л.
  • цукор - 100 г
  • цукрова пудра - 150-200 г
  • імбир - 1/3 ч. л.
  • кориця - 1/3 ч. л.
  • мускатний горіх - 1/3 ч. л.

Як готувати медові пряники

Для того, щоб приготувати медові пряники, перелийте мед в невелику каструлю з товстими стінками, додайте цукор та прянощі. Перемішуючи інгредієнти, поставте посуд на середній вогонь.

Коли на поверхні меду з'явиться піна, а цукор розчиниться - маса готова, доводити її до кипіння не потрібно. Додайте соду та масло, і знов перемішайте інгредієнти.

Збийте 2 жовтки та один білок, а потім влийте суміш до медової маси. Інший білок використовується для глазурі. 

Додайте борошно невеликими порціями та замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 0,5-1,5 години. 

Після цього розділіть тісто на зручні частини та розкачайте масу на пласт завтовшки 1 см. Щоб тісто не прилипало, його можна розкачувати на пергаменті. За допомогою форм виріжте з тіста пряники.

Як готувати пряники (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Перекладіть пряники на застелене пергаментом деко і випікайте протягом 8-10 хвилин при 180 градусах. Після цього пряники можна прикрасити за допомогою глазурі.

Для її приготування потрібно змішати цукрову пудру з кукурудзяним крохмалем. Потім додайте білок та лимонний сік - та збийте суміш міксером до пухкої білої маси і збільшення в об'ємі в два рази.

Як готувати глазур для пряників (скриншот / Смачно та гарно вдома)

Перекладіть глазур в кондитерський мішок та прикрасьте пряники візерунками. Зачекайте, доки глазур застигне - і можна пригощатися.

 

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