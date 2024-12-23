Рождественские пряники, которые понравятся взрослым и детям: самый простой рецепт

Медово-имбирные пряники - одна из давних традиций зимних праздников во многих странах. Готовить пряники довольно просто, а ароматные сладости непременно понравятся каждому.
О том, как приготовить медовые пряники на Рождество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".
Для того, чтобы приготовить медовые пряники к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить медовые пряники, перелейте мед в небольшую кастрюлю с толстыми стенками, добавьте сахар и пряности. Перемешивая ингредиенты, поставьте посуду на средний огонь.
Когда на поверхности меда появится пена, а сахар растворится - масса готова, доводить ее до кипения не нужно. Добавьте соду и масло, и снова перемешайте ингредиенты.
Взбейте 2 желтка и один белок, а затем влейте смесь в медовую массу. Другой белок используется для глазури.
Добавьте муку небольшими порциями и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 0,5-1,5 часа.
После этого разделите тесто на удобные части и раскатайте массу в пласт толщиной 1 см. Чтобы тесто не прилипало, его можно раскатывать на пергаменте. С помощью форм вырежьте из теста пряники.
Как готовить пряники (скриншот / Вкусно и красиво дома)
Переложите пряники на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 8-10 минут при 180 градусах. После этого пряники можно украсить с помощью глазури.
Для ее приготовления нужно смешать сахарную пудру с кукурузным крахмалом. Затем добавьте белок и лимонный сок - и взбейте смесь миксером до пышной белой массы и увеличения в объеме в два раза.
Как готовить глазурь для пряников (скриншот / Вкусно и красиво дома)
Переложите глазурь в кондитерский мешок и украсьте пряники узорами. Подождите, пока глазурь застынет - и можно угощаться.
Кстати, недавно мы рассказывали, как готовить голландские рождественские пончики с пивом.
А также писали, как готовить традиционный калач к Рождеству.