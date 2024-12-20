Олієболи: рецепт різдвяних голландських пончиків з пивом замість дріжджів

Олієболи або олієболлен, попри свою екстравагантну назву, насправді - традиційні голландські пончики, якими пригощаються на Різдво та Новий рік. Для приготування тіста іноді дріжджі замінюють на пиво.

Що потрібно для олієболів

Для того, щоб приготувати олієболи до Різдва, для тіста знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 1 кг

молоко - 50 мл

масло - 50 г

родзинки - 300 г

дріжджі - 30 г

яйця - 2 шт.

цукор - 1,5 ст. л.

сіль - 15 г

пиво - 750 мл

кориця - 0,5 ч. л.

олія - для смаження у фритюрі

цукрова пудра - 4 ст. л.

Втім, пиво додавати необов'язково. Крім того, за деякими рецептами, в тісто для олієболів цукор не додають, а лише присипають готові пончики цукровою пудрою. Для таких пончиків використовують такі продукти:

борошно - 1 кг

сухі дріжджі - 28 г

цукрова пудра - 30 г

сіль - 16 г

молоко - 1 л

родзинки - 250 г

олія для смаження у фритюрі

Як готувати олієболи

Щоб приготувати тісто для олієболів, родзинки потрібно промити, перекласти в невелику миску та залити гарячою водою. Залиште родзинки настоюватися протягом години. Масло потрібно розтопити на слабкому вогні або в мікрохвильовці.

Підігрійте молоко до 37 градусів, додайте до нього дріжджі та ретельно перемішайте інгредієнти. В окрему миску просійте борошно, змішайте його з сіллю та цукром.

Також додайте до борошна яйця, перемішайте масу та потроху влийте пиво, постійно перемішуючи тісто. Після цього додайте молочно-дріжджову суміш, розтоплене масло та корицю.

Додайте родзинки і ще раз перемішайте тісто для олієболів. Накрийте посуд теплим рушником та харчовою плівкою і поставте миску в тепле місце на 1 годину.

Розігрійте олію до 180 градусів. Її повинно бути стільки, щоб пончики вільно плавали в рідині.

Ще раз перемішайте тісто та зробіть пончики, збираючи рідке тісто двома ложками, не надаючи олієболам круглої форми. Для того, щоб зробити голландські пончики без пива та яєць, повторіть всі кроки, не додаючи цих інгредієнтів.

Як готувати олієболи (скриншот / By Andréa Janssen)

Покладіть пончик в розігріту олію та обсмажте протягом трьох хвилин з кожного боку. Викладіть пончики на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Потім присипте олієболи цукровою пудрою.

Як готувати олієболи (скриншот / By Andréa Janssen)