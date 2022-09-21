Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити, кому помолитися, а кого привітати з іменинами

21 вересня 2022 року святкується Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято входить до списку двонадесятих – 12 найважливіших православних подій після Великодня.
Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього свята, а також у кого іменини.
Цього дня наголошується, що Божа Матір є великою праведницею, помічницею та заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння всіх людей.
Сьогодні моляться про захист дітей, про зачаття дитини, возз'єднання сім'ї, покращення стосунків між подружжям, а також читають Тропар та Кондак свята Різдва Пресвятої Богородиці. Також читаються три богородичні молитви та Величіння Богородиці.
У цей час також прибирали на зиму бджолині вулики, збирали цибулю. Усі літні роботи закінчувалися, і селяни дякували Богородиці за врожай та просили її допомоги на наступний рік. Також у цей день заготовлюють калину.
День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Марія.
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До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.