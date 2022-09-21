Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, кому помолиться, а кого поздравить с именинами

В этот день подчеркивается, что Божия Матерь является большой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

Сегодня молятся о защите детей, о зачатии ребенка, воссоединении семьи, улучшении отношений между супругами, а также читают Тропарь и Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Также читаются три богородичные молитвы и Величание Богородице.

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Все летние работы заканчивались, и крестьяне благодарили Богородицу за урожай и просили ее помощи на следующий год. Также в этот день заготавливают калину.

Главные приметы этого праздника

Если весь день солнечно и ясно, то такая погода сохранится до конца октября.

Если на улице туман - жди частых осенних дождей.

День начался с дождя - ливни будут идти весь ближайший месяц.

Пасмурно и моросит — к холодной зиме.

На траве роса - к заморозкам.

Если птицы летают высоко - зима придет нескоро, а вот если низко - пора доставать теплую одежду.

Что нельзя делать в этот день

В день Рождества Богородицы нельзя работать, заниматься рукоделием, убираться.

Строго запрещено ругаться.

В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся и просящим подают милостыню.

День ангела сегодня празднуют: Георгий, Иван, Мария.