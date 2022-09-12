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Церковный календарь на октябрь 2022: все важные праздники и события

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Понедельник 12 сентября 2022 12:45
Церковный календарь на октябрь 2022: все важные праздники и события Коллаж РБК-Украина: церковный календарь на октябрь 2022
Автор: Светлана Мащенко

В церковном календаре на октябрь 2022 есть много важных праздников, из которых самым главным является Покров Пресвятой Богородицы.

Какие еще важные праздники мы отметим в середине осени - читайте ниже в материале Styler.

Православный календарь на октябрь 2022 года

  • 2 октября - День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;
  • 3 октября - Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского;
  • 4 октября - Святителя Дмитрия Ростовского;
  • 7 октября - Первомученицы Феклы;
  • 9 октября - День Святого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;
  • 11 октября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских;
  • 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы;
  • 19 октября - Апостола Фомы;
  • 21 октября - Преподобной Пелагии Антиохийской;
  • 23 октября - Собор Волынских святых;
  • 26 октября - Иверской иконы Божией Матери;
  • 27 октября - Преподобного Николая;
  • 30 октября - Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;
  • 31 октября - Апостола и Евангелиста Луки.

Посты в октябре

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.

Будет ли на покровы выходной?

На покровы 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, а также День украинского казачества. Обычно, этот день - выходной.

Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная от праздника 8-го марта.

Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.

Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.

Также читайте, какой будет погода в Украине зимой 2022.

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