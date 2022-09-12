Церковный календарь на октябрь 2022: все важные праздники и события
В церковном календаре на октябрь 2022 есть много важных праздников, из которых самым главным является Покров Пресвятой Богородицы.
Какие еще важные праздники мы отметим в середине осени - читайте ниже в материале Styler.
Православный календарь на октябрь 2022 года
- 2 октября - День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;
- 3 октября - Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского;
- 4 октября - Святителя Дмитрия Ростовского;
- 7 октября - Первомученицы Феклы;
- 9 октября - День Святого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;
- 11 октября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских;
- 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы;
- 19 октября - Апостола Фомы;
- 21 октября - Преподобной Пелагии Антиохийской;
- 23 октября - Собор Волынских святых;
- 26 октября - Иверской иконы Божией Матери;
- 27 октября - Преподобного Николая;
- 30 октября - Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;
- 31 октября - Апостола и Евангелиста Луки.
Посты в октябре
Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.
Будет ли на покровы выходной?
На покровы 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, а также День украинского казачества. Обычно, этот день - выходной.
Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная от праздника 8-го марта.
Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.
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