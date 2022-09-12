Церковный календарь на октябрь 2022: все важные праздники и события

В церковном календаре на октябрь 2022 есть много важных праздников, из которых самым главным является Покров Пресвятой Богородицы.

Какие еще важные праздники мы отметим в середине осени - читайте ниже в материале Styler.

Православный календарь на октябрь 2022 года

2 октября - День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;

3 октября - Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского;

4 октября - Святителя Дмитрия Ростовского;

7 октября - Первомученицы Феклы;

9 октября - День Святого Тихона. Преставление Иоанна Богослова;

11 октября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских;

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы ;

; 19 октября - Апостола Фомы;

21 октября - Преподобной Пелагии Антиохийской;

23 октября - Собор Волынских святых;

26 октября - Иверской иконы Божией Матери;

27 октября - Преподобного Николая;

30 октября - Пророка Божьего Осии, Андрея Критского;

31 октября - Апостола и Евангелиста Луки.

Посты в октябре

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.

Будет ли на покровы выходной?

На покровы 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, а также День украинского казачества. Обычно, этот день - выходной.

Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная от праздника 8-го марта.

Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.