ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наступает ретроградный Меркурий: какие неприятности он может принести всем нам

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 10:35
Наступает ретроградный Меркурий: какие неприятности он может принести всем нам Фото: Что нам принесет ретроградный Меркурий (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

С 9 сентября по 4 октября планета Меркурий с точки зрения астрологии начинает ретроградное движение.

Что это значит для всех нас, Styler рассказала астролог Арина Артуровна.

На что надо обратить внимание?

Это означает, что стоит максимально внимательно относиться к покупкам техники, поездкам, оформлению и подписанию важных документов и к любым формам коммуникаций. В период ретроградности и стационарности Меркурия высок риск ошибок, недостатков, сбоев связи, поломок техники, задержек и отмены рейсов.

В период ретроградности многим людям необходимо будет заново все обдумать и поменять, изменить что-либо в своей жизни.

Что не стоит делать в период ретроградного Меркурия

Период неблагоприятен для всего нового, покупок новой техники, особенно средств коммуникаций; он не подходит для оформления новых договоров - так как могут быть свои нюансы, которых вы не увидите.

В это время могут всплывать прошлые ошибки, может ломаться техника, которая на самом деле давно нуждается в починке, могут "возвращаться" люди из прошлого и "находиться" давно потерянные вещи.

Для чего период с 9 сентября благоприятный

При этом, период прекрасен для того, чтобы вернуться к забытых проектов или отложенного обучения, для починки техники, перестановки мебели в доме, а также для встреч со старыми друзьями и одноклассниками, которых давно не видели. Это отличный период для корректировок, починки и закрытия "хвостов", стоит использовать его с пользой.

Недалеко от полнолуния в знаке Рыбы (10 сентября) и разворота Меркурия в ретрорух, с 8 по 12 сентября, может быть некоторая рассеянность, расфокусировка внимания. Такое состояние может хвостом тянуться вплоть до 20 сентября. Однако, это хорошее время для людей творческих профессий, кому важно вдохновение, образное мышление и интуиция. Это может быть очень полезное время, когда можно немного замедлиться для отдыха и рефлексии.

Ранее астролог также сделала предупреждение на сентябрь, рассказав обо всех знаковых событиях.

Также мы писали, что ждет каждый знак Зодиака согласно гороскопу на сентябрь 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
ретроградный меркурий
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь