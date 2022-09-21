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Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити, кому помолитися, а кого привітати з іменинами

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Середа 21 вересня 2022 06:01
Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити, кому помолитися, а кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

21 вересня 2022 року святкується Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято входить до списку двонадесятих – 12 найважливіших православних подій після Великодня.

Читайте у матеріалі Styler про всі традиції та заборони цього свята, а також у кого іменини.

Цього дня наголошується, що Божа Матір є великою праведницею, помічницею та заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння всіх людей.

Сьогодні моляться про захист дітей, про зачаття дитини, возз'єднання сім'ї, покращення стосунків між подружжям, а також читають Тропар та Кондак свята Різдва Пресвятої Богородиці. Також читаються три богородичні молитви та Величіння Богородиці.

У цей час також прибирали на зиму бджолині вулики, збирали цибулю. Усі літні роботи закінчувалися, і селяни дякували Богородиці за врожай та просили її допомоги на наступний рік. Також у цей день заготовлюють калину.

Головні прикмети цього свята

  • Якщо весь день сонячно та ясно, то така погода збережеться до кінця жовтня.
  • Якщо на вулиці туман - чекай на часті осінні дощі.
  • День почався з дощу - зливи йтимуть найближчий місяць.
  • Похмуро і мрячить - до холодної зими.
  • На траві роса - до заморозків.
  • Якщо птахи літають високо - зима прийде нескоро, а от якщо низько - настав час діставати теплий одяг.

Що не можна робити у цей день

  • У день Різдва Богородиці не можна працювати, займатися рукоділлям, прибирати.
  • Строго заборонено лаятись.
  • Цього дня заведено займатися благодійністю. Потребуючим подають милостиню.

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Марія.

Дивіться також календар церковних свят на жовтень 2022 року.

До речі, настає ретроградний Меркурій , що він може принести з собою.

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